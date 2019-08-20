Правительство края вмешалось в конфликт вокруг манежа АлтГТУ

Новости 20.08.2019 19:10 1084

Судьбу барнаульского манежа АлтГТУ должно решать руководство вуза совместно с правительством края. Об этом заявил зампредседателя регионального правительства Денис Губин.

Сложности, которые связаны с решением руководства Алтайского техуниверситета перепрофилировать единственный в регионе легкоатлетический манеж, продолжают волновать многих спортсменов. В частности, чемпион мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков сообщал, что новый апгрейд знания нанесет удар по легкой атлетике в крае.

«По поручению губернатора Виктора Томенко я занимаюсь этим вопросом с 6 августа. Мы встречались с ректором АлтГТУ Андреем Марковым и договорились о том, что после ремонта манежа в нем должны сохраниться условия для занятий легкой атлетикой не только для вузовской секции, но и спортсменов-легкоатлетов края», - прокомментировал ситуацию Губин.

По его словам, федерации легкой атлетики края нужно организовать работу с Всероссийской федерацией легкой атлетики и министерствами спорта РФ и края по принятию решения о строительстве в регионе отдельного спортивного комплекса для подготовки легкоатлетов.

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«Правительство края готово выделить для этих целей землю и частичное финансирование. Но для этого также нужна стратегия развития этого вида спорта. К сожалению, в данный момент краевая федерация легкой атлетики находится «в спящем режиме», и только редкие энтузиасты, такие как Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов, проявляют озабоченность этой проблемой», - заявил Губин.

В ходе интернет-форума министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заявил, что на данный момент ситуация, сложившаяся с манежем АлтГТУ, корректируется: «Желания легкоатлетов будут учтены. Находимся в постоянном диалоге с ректором АлтГТУ Андреем Марковым».

Ранее сообщалось, что тендер на реконструкцию манежа АлтГТУ выиграло ООО «РСМУ 8». На объект выделено 21,8 млн рублей из федерального бюджета.

Напомним, сейчас манеж является единственным в регионе спортивным сооружением с 200-метровой беговой дорожкой, где можно проводить под крышей соревнования по легкой атлетике. В том же манеже не один год проводился детский турнир на призы Сергея Шубенкова, который получил всероссийскую известность.