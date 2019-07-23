Площадка для производителей школьной формы пользуется популярностью в Барнауле

Новости 21.08.2019 8:45 318

Чуть больше недели осталось до нового учебного года. Август считается наиболее оптимальным временем для школьного шоппинга. В Барнауле накануне открылась объединенная торговая площадка алтайских производителей школьной формы. Здесь родители школьников могут выбрать форму и необходимые товары для учебы от местных производителей с минимальной торговой наценкой.

Региональные власти собрали на одной площадке производителей школьной формы. Основная цель - создание благоприятных условий для продавцов и потребителей их продукции. Ярмарка была организована по инициативе регионального Минпромэнерго совместно с краевым управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Ярмарочную площадку школьной одежды администрация рынка рассматривает как возможность образования торгового кластера. Директор торгово-производственного комплекса Иван Куц обратил внимание, что важной задачей на сегодня является создание комфортных условий для местных предприятий.

«Привлечением алтайских производителей мы хотим дать дополнительный импульс для здоровой конкуренции на территории торгово-производственного комплекса, а значит, способствовать оптимизации ценовой политики. Это станет дополнительным бонусом для посетителей комплекса», - уверен Куц. Ярмарка продлится до середины сентября.

На этой площадке родители школьников могут выбрать форму и необходимые товары для учебы от местных производителей с минимальной торговой наценкой. Новые коллекции представляют компании «Алтайский трикотаж», «Интерлок», «Белошвейка», «Леко», «Аврора Алтая», Алтайская швейная фабрика, швейная фабрика «Авангард», индивидуальный предприниматель Ольга Омельницкая («Папа-мама») и др. На ярмарке можно приобрести костюмы, сарафаны, брюки, юбки, блузки, рубашки, жилеты.

Во сколько обойдутся родителям в Алтайском крае сборы в школу? Новости 23.07.2019 15:35 Сегодня сборы в школу - недешевое «удовольствие» для родителей 739

Директор рубцовского производителя школьной одежды компании «Белошвейка» Татьяна Пеленок рассказала «Политсибру» о том, что ассортимент школьной одежды обновляется каждый год. Однако ходовые модели, которые полюбились жителям Алтайского края, остаются на прилавках:

«Мы шьем из российских тканей, которые достаточно дорогостоящие. Для нас главный критерий - комфорт и удобство, поэтому мы следим за качеством материалов. Приемлемую цену для покупателей удается держать благодаря субсидиям на ткани, ценовая политика по сравнению с 2018 годом не изменилась. Например, сравнивая с Новосибирском, цены в нашем регионе гораздо ниже и не так сильно бьют по карману родителей».

По ее словам, для покупателей Барнаула, как и для других регионов, важно соотношение адекватной цены и хорошего качества школьной одежды.

Пеленок говорит, что ярмарка пользуется спросом у жителей Барнаула, в основном клиенты приходят по выходным. «Наша компания также предлагает индивидуальный пошив», – объясняет собеседница.

За последние годы в Алтайском крае не закрыто ни одной школы Новости 17.08.2019 16:20 О сокращении количества школ, ранее сообщили несколько СМИ 498

Однако алтайские производители отмечают, что родители должны готовиться к сборам в школу заранее, начиная с конца мая. «Для того чтобы хорошо сэкономить на приобретении всех необходимых вещей для школы, стоит задолго до первого сентября подготовить список и сделать предзаказ. Например, у нас в конце мая существует большая система скидок и акций. В основном родители начинают бить тревогу в конце лета, поэтому работать с таким количеством заказов бывает очень сложно», - пояснила Татьяна Пеленок.

По некоторым данным, в Барнауле более 80 магазинов, специализирующихся на школьной форме и сопутствующих товарах. Не секрет, сборы в школу - недешевое удовольствие для родителей. Редакция «Политсибру» поинтересовалась у барнаульских родителей, во сколько обходится минимальный набор одежды школьника.

«Моя дочь в этом году пойдет в шестой класс. Мы одеваемся в разных магазинах и везде дорого. Например, брюки купили за 1500, юбка около одной тысячи, нужна также обувь спортивная и парадно-выходная. В итоге мы рассчитываем в 5 тысяч уложиться. Хорошо, что школьную форму необходимо приобретать в нашем учебном заведении только для начальных классов, для детей постарше просто нужно соблюдать официальный стиль, - поделилась жительница Барнаула Марина Нартова.

Родители согласны, что акции и распродажи помогают экономить семейный бюджет. Однако в основном они пользуются предложениями магазинов, которые расположены в торговых центрах.