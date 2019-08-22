Сколько времени у нас уходит на Интернет, и как на этом заработать?

Новости 20.08.2019 18:05 362

По данным Росстата, 75% населения страны являются активными пользователями Интернета. В отчете Global WebIndex 2019 Россия занимает 18 место в мире по ежедневному потреблению в сети – 6 часов 29 минут в среднем в день в Интернете. Самыми популярными и времязатратными занятиями по-прежнему остаются социальные сети, поиск и потребление информации, отправка электронной почты и прослушивание музыки и фильмов. Более 6 часов в день мы находимся онлайн и занимаемся привычными для нас делами. Наконец-то появились сервисы, которые не сами стоят денег, а наоборот - платят пользователям. Стратегия win-win активно шагает по Земле, и она дошла до того, чем мы пользуемся каждый день - до браузера!

Команда браузера Mandarin добавила к обычному Chrome два рекламных блока и сломала систему.

Российская команда (что, безусловно, приятно) решила поделиться с пользователями своим самым сокровенным - доходами от рекламы, той самой, что мешает читать, открывать, смотреть.

Во-первых, реклама деликатно вписана в рабочую панель, она зафиксирована и не раздражает. Доходы с размещения в Mandarin Ads как раз идут на кошельки пользователей.

Что важно для пользователей: мы не потеряли скорость и стандарты работы гугловских продуктов, даже наоборот - некоторые сайты на Chrome работают с ошибками, а на Mandarin все корректно. Начисление денег, конечно же. Но кроме этого, сервис отдает часть денег в благотворительные фонды вместо вас. При выводе денег с электронного счета, система предлагает на выбор несколько фондов и автоматически перечисляет деньги на их счета.

Во-вторых, у рекламодателей появилась возможность размещать контекстную рекламу там, где раньше это было просто невозможно. Сайты конкурентов, огромные сервисы по поиску чего угодно, площадки с уникальной аудиторией - теперь на всех этих ресурсах можно разместиться, потому что рекламные блоки Mandarin Ads независимы от верстки и фильтров сайта. Ставки пока не очень высокие, с учетом точечных настроек по ключевым запросам в поисковых системах и конкретным доменам для показа рекламы.

В итоге в Mandarin мы получаем привычный интерфейс и функции браузера. Он точно найдет свою аудиторию среди людей, проводящих огромное количество времени за компьютером. Если вы не против получить деньги за рекламу, которая уже давно стала неотъемлемой частью паутины, то это достойное решение.

Скачать и попробовать можно на официальном сайте.