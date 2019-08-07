Алтайский министр спорта разберется в ситуации со скандальной школой по конному спорту

Конно-спортивная секция, которая работает на базе учебно-опытной конефермы Алтайского аграрного университета в поселке Центральном, может возобновить работу в прежнем режиме после устранения всех нарушений.
Как рассказал «Политсибру» министр спорта региона Алексей Перфильев, отделение конного спорта в КСШОР продолжает свою работу и речь о его закрытии не идет. Тем не менее, он признался, что трагический случай с одной из воспитанниц на территории конефермы обернулся для учреждения определенными санкциями.
За десять лет школой воспитаны десятки кандидатов в мастера спорта
Ранее стало известно о том, школу намерено «притесняют» якобы из-за несоответствия требованиям техники безопасности. Причиной для этого решения стало майское происшествие с 15-летней школьницей, которая получила серьезную травму головы во время прогулки с лошадью. Региональный Следком обвинил в произошедшем несчастном случае работника спортивной секции.
Согласно новым требованиям, учащиеся КСШОР, которые занимались на конеферме АГАУ, могут перейти заниматься на барнаульский ипподром.
Министр спорта обратил внимание, что существует и другая альтернатива:
«Спортсмены, обучающиеся на бюджетной основе в КСШОР, были зачислены и в конноспортивную секцию АГАУ. Они вправе остаться в этой секции и продолжить тренироваться там. Единственное, в таком случае они больше не смогут представлять КСШОР», - пояснил Перфильев.
По его словам, ранее в краевом Минспорте состоялась встреча с ректором АГАУ Николаем Колпаковым, президентом федерации конного спорта Алтайского края Еленой Вебер и руководителем КСШОР Сергеем Волковым.
«Во избежание травматизма и угрозы жизни и здоровью детей принято согласованное решение о расторжении аренды нескольких лошадей. Мы готовы возобновить отношения с конефермой АГАУ, то только тогда, когда на конеферме будут устранены все недостатки», - отметил министр спорта.
Тренеры секции АГАУ рассказали, что 23 августа они намерены встретиться с министром спорта для урегулирования важных вопросов. В том числе, сотрудники конефермы подготовили предложения по устранению нарушений, которые связаны с обеспечением техники безопасности спортсменов.
Почему бы не взять вектор на развитие школы?