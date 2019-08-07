Алтайский министр спорта разберется в ситуации со скандальной школой по конному спорту

Новости 20.08.2019 18:30 436

Конно-спортивная секция, которая работает на базе учебно-опытной конефермы Алтайского аграрного университета в поселке Центральном, может возобновить работу в прежнем режиме после устранения всех нарушений.

Как рассказал «Политсибру» министр спорта региона Алексей Перфильев, отделение конного спорта в КСШОР продолжает свою работу и речь о его закрытии не идет. Тем не менее, он признался, что трагический случай с одной из воспитанниц на территории конефермы обернулся для учреждения определенными санкциями.

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Ранее стало известно о том, школу намерено «притесняют» якобы из-за несоответствия требованиям техники безопасности. Причиной для этого решения стало майское происшествие с 15-летней школьницей, которая получила серьезную травму головы во время прогулки с лошадью. Региональный Следком обвинил в произошедшем несчастном случае работника спортивной секции.

Согласно новым требованиям, учащиеся КСШОР, которые занимались на конеферме АГАУ, могут перейти заниматься на барнаульский ипподром.

Министр спорта обратил внимание, что существует и другая альтернатива:

«Спортсмены, обучающиеся на бюджетной основе в КСШОР, были зачислены и в конноспортивную секцию АГАУ. Они вправе остаться в этой секции и продолжить тренироваться там. Единственное, в таком случае они больше не смогут представлять КСШОР», - пояснил Перфильев.

По его словам, ранее в краевом Минспорте состоялась встреча с ректором АГАУ Николаем Колпаковым, президентом федерации конного спорта Алтайского края Еленой Вебер и руководителем КСШОР Сергеем Волковым.

«Во избежание травматизма и угрозы жизни и здоровью детей принято согласованное решение о расторжении аренды нескольких лошадей. Мы готовы возобновить отношения с конефермой АГАУ, то только тогда, когда на конеферме будут устранены все недостатки», - отметил министр спорта.

Тренеры секции АГАУ рассказали, что 23 августа они намерены встретиться с министром спорта для урегулирования важных вопросов. В том числе, сотрудники конефермы подготовили предложения по устранению нарушений, которые связаны с обеспечением техники безопасности спортсменов.