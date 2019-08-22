Семьям в Алтайском крае выделены рекордные средства на сборы детей в школу

Новости 20.08.2019 17:45 230

Органы социальной защиты в Алтайском крае выплатили 179,5 млн рублей для подготовки школьников из многодетных семей к новому учебному году. Об этом сообщили в региональном Минсоцзащиты.

На сегодняшний день 33,7 тысяч многодетных семей в крае получили единовременные выплаты для подготовки к школе первоклассников и учащихся 2-11 классов. Всего же запланирована материальная поддержка для семей 50 тысяч школьников.

По закону, принятому в Алтайском крае, из местного бюджета на каждого первоклассника выделяется 7,5 тысяч рублей, а на учащихся 2-11 классов – по 5 тысяч рублей.

По словам многодетной матери Оксаны Железной, которая вместе с супругом воспитывает троих дочерей, такая выплата служит достойным подспорьем для приобретения школьной формы, рюкзаков, канцелярских принадлежностей и многого другого.

«У нас две дочери пойдут в первый класс, на них мы в общей сложности получили 15 тысяч рублей. И старшая дочь, которая пойдет в девятый класс. На нее мы получили выплату в размере 5 тысяч рублей. Итого 20 тысяч рублей нам было выделено силами краевого бюджета. Такую поддержку мы оцениваем крайне положительно. Нам она очень сильно помогла и мы за это очень благодарны органам власти и министерству социальной защиты», - сказала Железная.

Выплаты предоставляются без учета доходов многодетной семьи и носят сезонный характер. Об этом «Политсибру» рассказала начальник отдела детских пособий Управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности Марина Кораблева.

«Заявление на денежные выплаты можно подать в управление социальной защиты населения, МФЦ либо в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Кроме того, если выплаты не получали в прошлые годы, то можно обратиться с заявлением, которое будет рассмотрено. В случае отсутствия подтверждения фактов приобретения семьей компенсаций в прошлом, положенные средства будут им компенсированы за три предыдущих учебных года», - пояснила Кораблева.

Данные выплаты сейчас считаются самыми высокими во всем Сибирском федеральном округе. В некоторых регионах пособие для подготовки к школе многодетных семей отсутствует вовсе.

Сейчас в регионе более 26 семей, в которых воспитываются 10 и более детей. Специалисты объяснили, что в какой-то семье может быть только один учащийся школы, а где-то их число достигает восьми.

Напомним, такой формат выплат действует в Алтайском крае с 2011 года. Законом предусмотрено, получение выплат на одного родителя в семье, где воспитываются трое и более детей до 18 лет по состоянию на начало учебного года.

Число получателей пособия в Алтайском крае постоянно растет. Например, в 2016 году было 5033 первоклассников, которые получили выплаты. В 2017 году первоклассников-получателей было уже 5431, а в 2018 году – 5664 идущих в первый класс получателей пособия.

Что касается учащихся 2-11 классов, которые получали пособия перед началом учебного года, то их также становится больше. В 2016 году их насчитывалось более 36,1 тысячи человек, в 2017 – более 39,5 тысяч, а в 2018 – более 41,6 тысяч учеников.