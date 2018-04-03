Бийский комбинат хлебопродуктов выставлен на торги за 400 млн рублей

Новости 20.08.2019 17:15 328

Активы Бийского комбината хлебопродуктов выставлены на торги, вчера стартовал прием заявок. Они будут приниматься до 23 сентября, сам аукцион состоится 25 сентября. Помимо самого предприятия с молотка пустят оборудование на 5,5 млн рублей. Задаток для участия в торгах установлен в размере 10% от начальной стоимости имущества, шаг аукциона составляет 5%. Извещение о торгах размещено на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В перечень имущества входит множество наименований. Помимо производственного оборудования (конвейерных лент и.т.п.) там фигурируют: грузовики, автокран, прицепы, гаражи, право аренды земельного участка, склады, лаборатории, мельница и даже три водоема. Кроме того, предприятие оборудовано ж/д тупиком.

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Напомним, комбинат разорился, принимая на себя долги предприятий холдинга «Изумрудная страна», в который он входил. Долги холдинга пытались реструктуризировать, однако безуспешно. Группа компаний обанкротилась, вслед за ними обанкротился и Бийский КХП.

Агрохолдинг «Изумрудная страна» принадлежал семье Антипиных. В него входили крупные перерабатывающие предприятия Бийска: элеватор, сахарный завод, комбинат хлебопродуктов, «Угринич». Агрохолдинг объединял несколько десятков сельхозпредприятий в 31 районе края, на которых работало свыше 10 тыс. человек. Доля предприятий, входящих в него, в региональном производстве составляла более 15,5% - по молоку, мясу и муке, 29% - по крупам, почти 19% по сахару, более 40% - по спирту. С 2008 года он получал кредиты алтайского филиала «Россельхозбанка», которые, в итоге, обернулись уголовным делом о необоснованном получении крупных сумм денег.