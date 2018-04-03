Бийский комбинат хлебопродуктов выставлен на торги за 400 млн рублей

Активы Бийского комбината хлебопродуктов выставлены на торги, вчера стартовал прием заявок. Они будут приниматься до 23 сентября, сам аукцион состоится 25 сентября. Помимо самого предприятия с молотка пустят оборудование на 5,5 млн рублей. Задаток для участия в торгах установлен в размере 10% от начальной стоимости имущества, шаг аукциона составляет 5%. Извещение о торгах размещено на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.
В перечень имущества входит множество наименований. Помимо производственного оборудования (конвейерных лент и.т.п.) там фигурируют: грузовики, автокран, прицепы, гаражи, право аренды земельного участка, склады, лаборатории, мельница и даже три водоема. Кроме того, предприятие оборудовано ж/д тупиком.
Напомним, комбинат разорился, принимая на себя долги предприятий холдинга «Изумрудная страна», в который он входил. Долги холдинга пытались реструктуризировать, однако безуспешно. Группа компаний обанкротилась, вслед за ними обанкротился и Бийский КХП.