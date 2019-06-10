На Алтае судят 70-летнего водителя автобуса за смертельное ДТП с ребенком

За смерть ребенка в дорожно-транспортном происшествии перед судом ответит 69-летний водитель, по вине которого произошла страшная трагедия на трассе Бийск-Барнаул.
Как сообщает региональная прокуратура, в июне 2019 года водитель пассажирского автобуса ехал по дороге Р-256 «Чуйский тракт». В какой-то момент он отвлекся от управления транспортом и столкнулся с легковушкой, стоявшей на обочине.
Ранее сообщались подробности жуткого ДТП: рейсовый автобус врезался в припаркованный на обочине автомобиль Nissan. Известно, в тот день компания на двух машинах возвращалась с Телецкого озера. В одной из машин не работал генератор, поэтому автомобили регулярно останавливались, чтобы поменяться аккумуляторами.
В припаркованный на обочине автомобиль Nissan врезался рейсовый автобус, управляемый 70-летним водителем
«Проявляя преступную небрежность, отвлекся от управления транспортным средством, в связи с чем, допустил столкновение с находившимся на обочине легковым автомобилем и наезд на стоящего рядом с данным автомобилем мальчика», - рассказал заместитель прокурора Первомайского района Евгений Гайдамакин.
Для водителя автобуса избрана мера пресечения в виде запрета на управление транспортными средствами. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.