На Алтае судят 70-летнего водителя автобуса за смертельное ДТП с ребенком

Новости 20.08.2019 16:50 299

За смерть ребенка в дорожно-транспортном происшествии перед судом ответит 69-летний водитель, по вине которого произошла страшная трагедия на трассе Бийск-Барнаул.

Как сообщает региональная прокуратура, в июне 2019 года водитель пассажирского автобуса ехал по дороге Р-256 «Чуйский тракт». В какой-то момент он отвлекся от управления транспортом и столкнулся с легковушкой, стоявшей на обочине.

Ранее сообщались подробности жуткого ДТП: рейсовый автобус врезался в припаркованный на обочине автомобиль Nissan. Известно, в тот день компания на двух машинах возвращалась с Телецкого озера. В одной из машин не работал генератор, поэтому автомобили регулярно останавливались, чтобы поменяться аккумуляторами.

Ребенок погиб в ДТП на Чуйском тракте Новости 10.06.2019 8:15 В припаркованный на обочине автомобиль Nissan врезался рейсовый автобус, управляемый 70-летним водителем 378

«Проявляя преступную небрежность, отвлекся от управления транспортным средством, в связи с чем, допустил столкновение с находившимся на обочине легковым автомобилем и наезд на стоящего рядом с данным автомобилем мальчика», - рассказал заместитель прокурора Первомайского района Евгений Гайдамакин.

Для водителя автобуса избрана мера пресечения в виде запрета на управление транспортными средствами. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.