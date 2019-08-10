Жителям Республики Алтай хотят передать 11 тысяч гектаров земли

Новости 20.08.2019 15:15 624

Вчера Республику Алтай посетил глава федерального Минобра Михаил Котюков. Он пообещал посодействовать инициативе врио главы региона Олега Хорохордина о переводе части земель Алтайского экспериментального сельского хозяйства Сибирского отделения Российской академии наук в селе Черга Шебалинского района в категорию сельскохозяйственных, для последующей передачи их населению. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

На территории экспериментального хозяйства, площадью 67 тысяч га, обитает 45 особей чистокровных равнинных беловежских зубров – это единственное в России место, где они сохранились. Однако Олег Хорохордин отметил, что хозяйством используется лишь часть территории и предложил вывести неиспользуемую землю в сельскохозяйственный оборот.

«Действительно, сегодня нет планов по вовлечению именно этой земли в научный оборот. Есть и решение врио главы региона о готовности принять эту землю и ходатайство от руководителя нашего предприятия о том, что ее нужно передать. Существует соответствующая процедура, которую необходимо будет достаточно оперативно организовать и выйти на итоговое решение в этом вопросе», - так отреагировал на предложение Хорохордина министр.

Также на территории хозяйства предложено создать биосферный кластер по сохранению и размножению редких и исчезающих видов животных. Ядром создаваемого кластера должен стать зубровый питомник.