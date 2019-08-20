АКЗС смягчит наказание для мундепов, «запутавшихся» в декларациях

Новости 20.08.2019 15:50 1333

Депутаты регионального Заксобрания готовятся принять изменения в закон о "Противодействии коррупции в Алтайском крае". Вопрос будет рассмотрен в первом чтении на сессии АКЗС 29 августа.

В документе речь идет о смягчении наказания для депутатов из представительных органов власти местного самоуправления. В пояснительной записке к проекту закона сказано, что изменения вносятся на основе федерального законодательства, которое с недавних пор предусматривает альтернативную меру ответственности для избранников, предоставивших недостоверные сведения о своих доходах.

Добавим, что речь идет о несущественных нарушениях. «При этом порядок принятия решения о применении альтернативных мер ответственности должен определяться муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации», - говорится в тексте пояснительной записки.

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Кроме того, в федеральном законе появилась мера, предусматривающая порядок предоставления сельскими депутатами сведений о своих покупках и сделках, которые будут превышать их доход за три предыдущих года. Сведения предоставляются в отчетный период и касаются самого депутата и членов его семьи – супруги и детей.

В случае если в отчетном периоде таких сделок не совершалось, сельские депутаты сообщают об этом высшему должностному лицу субъекта в порядке, установленном законом региона, а сведения о своих доходах не представляют.

Законопроект предлагается принять в первом чтении и направить его в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для подготовки замечаний и предложений.

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Напомним, что ранее стало известно о планах депутатов Бийской гордумы изменить регламент. На заседании, которое состоится 22 августа, будет обсуждаться ответ на представление прокуратуры. С помощью новой процедуры народные избранники надеются не лишать полномочий своих коллег, допустивших ошибки при декларировании доходов. Также ранее стало известно, что Краевой суд оставил без изменения решение Центрального районного суда Барнаула, который признал законность требований прокуратуры о лишении нескольких человек депутатского статуса.

В случае с нарушениями бийских и барнаульских депутатов закон вряд ли получит обратную силу, а это значит, что народным избранникам, допустившим ошибки в декларациях за 2017 год, все-таки придется сдать мандаты.