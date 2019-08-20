Андрей Крылов не смог обжаловать свое «отстранение» от выборов в Барнаульскую думу

Новости 20.08.2019 14:35 1372

Незарегистрированный кандидат в депутаты Барнаульской городской Думы Андрей Крылов не смог добиться пересмотра решения местного избиркома. Сегодня Железнодорожный суд Барнаула поддержал позицию избирательной комиссии.

Заседание под руководством судьи Татьяны Рише продолжалось около 2 часов. Сам Крылов на процесс не пришел, его интересы представлял юрист Иван Пахомов.

В суд был вызван эксперт от регионального ГУ МВД России, который подтвердил, что к части подписных листов возникли вопросы. Встречались случаи, когда цифры и подписи в бумагах обводились по несколько раз, либо исправлялись недолжным образом. Кроме того, в ходе заседания прозвучала информация о том, что неверные сведения были представлены Крыловым и о самих сборщиках подписей.

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Напомним, в подписных листах Крылова (сдал 132 подписи в свою поддержку) нашли 64 недействительных «автографа». 22 подписи забраковали, поскольку сведения об избирателях не соответствуют действительности; 18 подписей не засчитали, так как сведения о сборщике не соответствуют действительности; 9 подписей отказались принять из-за исправлений и т. д.

Между тем сам Крылов ранее настаивал, что его недопуск стал следствием происков избиркома.

«Представители барнаульского городского избиркома, возомнившие из себя «учителей каллиграфии» с завидной дотошностью несколько дней выискивали подвохи и насчитали необходимое с избытком количество недостоверностей, не позволившее мне участвовать в выборах. Например, в названии региона «Алтайский край» в букве «й» имеется не заверенное исправление. Именно по таким и похожим причинам была забракована половина наших подписей», - рассказывал представитель «Партии Роста».

Кстати, проблемы с подписями возникли не только у Крылова, но и у Евгения Горлова («Партия малого бизнеса России») и Сергея Крысанова (самовыдвижение). Никто из них в итоге до выборов не был допущен.

В настоящее время юрист Крылова Иван Пахомов не исключает того, что его клиент обратится в Краевой суд, чтобы обжаловать решение нижестоящей инстанции.