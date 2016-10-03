В Барнауле восстановили социальные проездные для школьников и студентов

Новости 20.08.2019 14:15 395

В Барнауле возобновлена выдача персональных транспортных карт «Школьная» и «Студенческая». Возобновить проезд по картам можно с середины августа, просто пополнив ее баланс, сообщает пресс-центр городской администрации.

При первичном оформлении карты выдают по письменному заявлению гражданина. К заявлению прикладывается справка с места учебы, справки о признании семьи малоимущей и нуждающейся в социальной помощи, а также документ, удостоверяющий личность гражданина.

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«Персональные транспортные карты оформляются и выдаются студентам и учащимся после оплаты стоимости услуги по присоединению, которая составляет 100 рублей», - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, первая активация проходит путем внесения на счет транспортной карты денежных средств в размере, определенном тарифными планами: проездной билет «Для школьников» - 450 рублей, проездной билет «Для малообеспеченных школьников» - 300 рублей, проездной билет «Для студентов» - 550 рублей.

В дальнейшем персональные карты пополняются с 15 числа месяца, предшествующего месяцу, на который пополняется персональная транспортная карта, до 15 числа месяца, на который пополняется персональная транспортная карта.

Напомним, электронные транспортные карты ввели в Барнауле в декабре 2016 года. За поездки можно рассчитываться в автобусах средней и большой вместимости, трамваях и троллейбусах.