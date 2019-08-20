Власти Белокурихи направили 12 млн курортного сбора на госзакупку

Новости 20.08.2019 13:20 1486

На прошлой неделе завершился тендер на обустройство «Ореховой аллеи», стоимостью 13,8 млн рублей в Белокурихе. Победителем признано ООО «Дебют-А», проект финансируется из средств курортного сбора.

Закупка привлекла внимание «Политсибру» пометкой «приостановлено», притом, что победитель был определен, а торги признаны состоявшимися, что подтверждалось протоколом подведения итогов аукциона от 16 августа. В процессе изучения документов также обнаружилась отметка о еще одном протоколе – от 12 августа, хотя его текст на портале почему-то отсутствовал.

Как удалось выяснить изданию, протокола от 12 августа не существует, а отметка о нем – это результат технической ошибки системы, которая автоматически ее сгенерировала. Что касается пометки «приостановлено», то она возникла после того, как на тендер подала жалобу в УФАС московская компания. По мнению москвичей, в документах закупки были неверно указаны требования к обеспечению заявки. УФАС жалобу рассмотрело и отклонило. Аукцион состоялся, всего было подано три заявки: от ООО "Партнерство", ООО "Альянс-Победа" и ООО "Дебют-А".

Стала известна величина курортного сбора в Белокурихе за полгода Новости 19.07.2019 15:50 С 1 января 2019 года сбор увеличился до 50 рублей в сутки с человека 710

Победило ООО «Дебют-А», предложившее выполнить реконструкцию «Ореховой аллеи» за 11,7 млн рублей. Осенью прошлого года компания выиграла тендер на оздоровительную рубку 12 га леса в Белокурихе, которая также финансировалась из средств курортного сбора.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Дебют-А» с 2010 года принадлежит Сергею Тюрину, ранее совладельцами являлись Владимир Веприков и Александр Бенгардт – бывшие председатели совета директоров и совладелецы АО «Курорт Белокуриха», стоимостью свыше 1,5 млрд рублей, владельцами которого значатся Ольга Веприкова и Светлана Чернова.

АО «Курорт Белокуриха» - самое крупное санаторно-курортное учреждение Белокурихи, является держателем лицензии на право пользования белокурихинским месторождением минеральных вод, располагает собственным производственным комплексом, включающим ремонтно-строительное управление, выполняющее строительство и ремонт санаториев; автотранспортное предприятие; службу эксплуатации, занимающуюся обслуживанием сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и радонопровода; энергомеханический участок, отвечающий за энергоснабжение объектов АО «Курорт Белокуриха»; отдел снабжения; участок текущего благоустройства, занимающийся озеленением курортной зоны, высадкой цветов, разбивкой и ремонтом тротуаров и автотранспортных дорог.

План реконструкции аллеи возник еще в 2015 году, однако проект был разработан лишь в нынешнем июле, на средства, вырученные с курортного сбора. Согласно проекту, пешеходная зона «Ореховая аллея» немного расширится и будет украшена арками с подсветкой и ротондой на входе. Кроме того, сократится количество расположенных на ней магазинов, часть из которых заменят скамейками. В техническом задании указано также озеленение территории, укладка тротуарной плитки, установка новых фонарей и так далее.