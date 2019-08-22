Всероссийский ИТ-диктант пройдет в Алтайском крае в сентябре

Новости 20.08.2019 12:50 801

Алтайский государственный педагогический университет станет очной площадкой для проведения 13 сентября Всероссийского диктанта по информационным технологиям. В диктанте примут участие студенты, преподаватели, ректорат университета, а также все желающие жители Барнаула.

ИТ-диктант - всероссийская образовательная акция, цель которой определение и повышение уровня цифровой грамотности населения. Это важно, ведь цифровые технологии прочно вошли в жизнь каждого человека. Сегодня цифровая грамотность также важна, как знание правил пунктуации и орфографии. Задачей диктанта является привлечение общественности к мероприятиям по развитию цифровой экономики России, реализуемых в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

Вопросы диктанта представляют собой набор тестовых заданий разного уровня сложности - от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей.

Впервые ИТ-диктант прошел в 2018 году в Тюменской области по инициативе регионального департамента информатизации. ИТ-диктант проводится в день программиста, отмечаемый в России с 1996 года именно 13 сентября.

Регистрация участников очной площадки откроется 1 сентября, все желающие также смогут стать участниками диктанта в дистанционной форме на сайте ит-диктант.рф.