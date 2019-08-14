Барнаульский перевозчик ответит в суде за уклонение от уплаты налогов

Новости 20.08.2019 12:15 260

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов транспортным предприятием из Барнаула. Задолженность составила 5,6 млн рублей. По данным источника «Политсибру», речь идет о компании «Атлас».

Выяснилось, что с 2017 года барнаульское ООО, занимающееся коммерческими перевозками, применяет общую систему налогообложения.

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«В период с апреля 2017 по декабрь 2018 года необоснованное применение руководством предприятия налоговых вычетов по фиктивным сделкам, привело к занижению суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет, в связи с чем доля неуплаченного НДС составила более 5 миллионов 600 тысяч рублей», - говорится в сообщении краевого следкома.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.