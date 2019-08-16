Томский альпинист-инструктор представил свою версию гибели туриста из Бийска

Новости 20.08.2019 11:55 471

Томский альпинист-инструктор Александр Новосельцев ответил на обвинения сына погибшего при сходе лавины бийского туриста. В редакцию «МК на Алтае» пришло соответствующее письмо-опровержение.

Напомним, ранее сын погибшего при сходе лавины на Актру бийского альпиниста Владимира Миляева Дмитрий рассказал о подробностях трагедии. По его словам, причиной гибели его отца стали непрофессиональные действия альпинистов из Томска. Многие участники являлись новичками и «подрезали» склон.

По словам Новосельцева, сын Владимира Миляева все еще на эмоциях. «Его понять можно, гибель отца - большая трагедия. Но думаю несправедливо обвинять в этом нашу группу», - отметил он в сообщении.

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Как выяснилось, среди группы альпинистов томских сборов не было новичков любителей. Это было отделение с третьим разрядом, под руководством инструктора, прошедшее на данном сборе курс занятий на различном рельефе, в том числе маршрут 3А категории сложности на Актру.

Группа алтайских и новосибирских туристов совершала пешеходный поход 6 категории трудности и по их заверениям шли на перевал Физкультурника. Они действительно были зарегистрированы в ГУ ГОЧС МЧС Горно-Алтайска, но ни спасатели, ни «Томские сборы», никакими сведениями о проходящей в районе группе туристов-спортсменов и их маршруте не обладали. О сроках ничего не знали. Такова действительность и несовершенство системы. К тому же, проходя столь серьезный маршрут, группа нигде не была застрахована от несчастного случая и на эвакуацию вертолетом в случае возможного ЧП. Участники же «Томских сборов» застрахованы были.

Не секрет, лавиноопасная обстановка в районе была нестабильная уже длительное время. Все ждали, когда под влиянием теплой погоды начнут сходить склоны. По этой причине и ходили все маршруты только гребневые, где риск либо отсутствует, либо минимален.

Кроме того, Новосельцев утверждает, что термина «подрезали склон» не существует в обиходе тех, кто сталкивался с лавинами и проходил обучение, есть термин «нагрузили склон». В данном случае все склоны в районе уже были перегружены массами снега долгое время. Мы заехали 14 июля, погода была с осадками, позже началось потепление, от которого возможен сход лавин со склонов.

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Этика гор

Наши инструкторы всегда оценивают обстановку и готовы развернуть людей в случае неудовлетворительного состояния маршрута. Снежно-ледовый выступ, на котором отдыхали туристы, называется «серак» и мягко говоря, в его районе неприятно находится из-за соображений безопасности.

Группа томских альпинистов заметила лишь первого вышедшего на гребень (ведущий к вершине ДВС, но не на перевал Физкультурник) туриста, и поприветствовала его. Видимости или какого либо другого контакта до этого момента у них не было. Альпинисты уже находились выше и не могли в самых глупых фантазиях предположить что под ними на склоне, перегруженном десятками тонн снега, может кто-то «работать».

Первый в первой связке турист лишь успел закрутить ледобур и встать на самостраховку в тот момент, когда выше и правее него и остальной группы сформировалась линия отрыва и сход лавины, о чем криком все были проинформированы. Томскую группу альпинистов тоже немного задело, так как снежная масса лишь набирала обороты, никто не пострадал.

Когда стало известно о пострадавших, они тут же пришли на помощь. Такова этика гор. У группы туристов была радиостанция, настроенная на волну альпийского лагеря Актру. По ней они и передали информацию, что шли на перевал Физкультурник и сошла лавина, одного скинуло вниз, один пострадал, просим помощи в спуске. Спасатели действительно подошли к вечеру, но за всем этим стоит огромная работа ответственного за безопасность «Томских сборов» и МЧС.

Борт вертолета был случайным. Это был вертолет санавиации для эвакуации беременной женщины. Лишь Богу известно как удалось все-таки «выбить его» в Актру. Во время спасательных работ и когда обе группы спускались, на склоне еще два раза сходили лавины - одна небольшая, подальше, одна побольше и поближе к людям, отмечает Новосельцев.

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«Никоим образом не опровергаю профессионализм и авторитетность группы туристов. Но вот некоторые факты…. Отсутствие страховки от несчастного случая, веревки не соответствующие никаким стандартам ( древние и хозяйственные), и их неудовлетворительное состояние, в том числе той лопнувшей, отсутствие верхней части системы для разгрузки позвоночника от рюкзака и от повреждений при опрокидывании, чтобы находится в вертикальном положении. Туристы или промахнулись перевалом - он в 2-3 км от места происшествия в стороне или что-то еще побудило их пойти по склону явно на вершину, но не на перевал. Заблудились или было желание первопрохода? После аварии веревок для спуска у них было недостаточно, наши помогали со спуском.

Подводя итог, еще раз хочу отметить, что до выхода на снежный склон, группа томских альпинистов не знала и не могла знать о наличии на этом склоне туристов. Когда лидер туристов вылез на гребень, они уже находились там, а до схода лавины оставались считанные минуты», - прокомментировал трагедию томский альпин