Алтайский заключенный пожаловался на необоснованные взыскания

Новости 20.08.2019 11:15 577

Александр Рише, отбывающий наказание за мошенничество в ФКУ ИК №5, подал в суд на администрацию колонии, которая, по его мнению, незаконно налагает на него различные дисциплинарные взыскания. Об этом «Политсибру» сообщила адвокат Рише - Елена Фогель.

Уголовное дело на Александра Рише и его сообщника Романа Кудряшова, являвшегося на тот момент муниципальным депутатом, было заведено в 2015 году. По версии следствия, подельники организовали преступную группу, занимающуюся оформлением заведомо невозвратных кредитов в банках и микрофинансовых организациях. С 20 мая 2015 года Рише содержится под стражей.

Адвокат находящегося под арестом Рише в 2017 году ходатайствовал об изменении меры пресечения, указывая на болезненное состояние подзащитного, перенесшего две операции и воспаление легких. Суд ходатайство отклонил, и приговорил Рише к 6 годам заключения в колонии общего режима. Срок наказания исчисляется с 20 ноября 2017 года, в него зачитывается время, проведенное под стражей.

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Жалоба, поступившая от Рише, далеко не первая. Сразу по прибытии в колонию (27 апреля 2018 года) он на неделю отправился в штрафной изолятор за нецензурные и жаргонные выражения в адрес администрации, после чего стал частым гостем ШИЗО и ПКТ, получив статус злостного нарушителя. В ответ Рише писал многочисленные жалобы, иногда – ежедневно. К началу 2019 года их насчитывались десятки, а 10 января текущего года Рише объявил голодовку.

Жаловался Рише на все подряд, в том числе, капающий кран и не всегда работающее радио. Некоторые нарушения со стороны сотрудников исправительного учреждения действительно подтвердились, однако большую часть действий администрации колонии суд счел правомочной и обоснованной.

В настоящее время Рише подал иск о признании недействительными следующих наложенных на него дисциплинарных взысканий:

01.03.2019 года – 2 месяца ПКТ за неправильно заправленную кровать;

29.04.2019 года – 14 суток штрафного изолятора за видеокамеру;

15.05.2019 года – водворение в ШИЗО на 14 суток за видеокамеру;

29.05.2019 года – 6 месяцев ПКТ, не держал руки за спиной.

Срок заключения Рише должен был истечь в 2021 году, однако с учетом нового закона о пересчете дней в СИЗО, он может выйти уже через два месяца – в октябре.