Приезд Владимира Тарасенко с Кубком Стэнли в Новосибирск вызвал ажиотаж в городе

Новости 20.08.2019 10:40 357

Кубок Стэнли, завоеванный воспитанником ХК «Сибирь» Владимиром Тарасенко в составе команды НХЛ "Сент-Луис Блюз", был привезен в Новосибирск. Об этом сообщает издание «Континент Сибирь online».

Уроженец Новосибирска является игроком команды, которая впервые в истории в сезоне 2018-2019 завоевала Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Бостон» со счетом 4-3.

Кроме Тарасенко, в команде выступает еще один россиянин – Иван Барбашев. Оба играют на позициях нападающих.

Для новосибирцев появилась возможность сфотографироваться с одним из самых значимых трофеев в истории мирового хоккея в ЛДС «Сибирь». В понедельник, 19 августа сотни новосибирцев посетили специальную фотозону для совместного фото с Владимиром Тарасенко и Кубком Стэнли.