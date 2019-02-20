Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве барнаульца Михаила Седова

Новости 20.08.2019 10:10 729

В понедельник, 19 августа, в алтайском краевом суде зачитывали вердикт присяжных по делу об убийстве жителя Барнаула Михаила Седова. Двоих обвиняемых 22-летних Михаила Поспелова и Евгения Кочергина признали виновными в тяжком преступлении. Об этом «Толку» сообщил источник, близкий к семье погибшего.

По информации СМИ, с этого момента участие присяжных в деле прекращается, далее судья на основании вынесенного вердикта будет выносить приговор обвиняемым. Вероятно, это произойдет уже в ближайшее время.

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Напомним, трагедия произошла вечером 2 октября 2018 года. Известно, злоумышленники прибыли в гаражно-строительный кооператив, расположенный на улице Малахова, где стали высматривать дорогой автомобиль Subaru Tribeca для его дальнейшей продажи. В ходе следствия выяснилось, что они нанесли несколько ударов заранее приготовленными монтажками его владельцу Михаилу Седову.

После этого обвиняемые поместили потерпевшего в багажник принадлежащего ему автомобиля и вывезли в район озера Пионерское в Борзовой Заимке, где причинили ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия. Тело мужчины обнаружил случайный грибник.

Через некоторое время подозреваемые были задержаны по «горячим» следам. Свою вину в убийстве человека подсудимые не признают. Как стало известно редакции "Политсибру", следующее заседание суда и оглашение приговора состоится 24 сентября.