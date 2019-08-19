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Директор ТК «Толмачевский» рассказал, сколько будет вложено в «Индустриальный» в 2019 году

Новости
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Тепличный комбинат «Толмачевский» начал производственную деятельность на барнаульском предприятии «Индустриальный». По сообщению Минсельхоза Алтайского края, 14 августа между «Толмачевским» и правительством края был заключен договор аренды.

Как сообщили представители предприятия, работы по подготовке теплиц к культобороту начнутся уже на этой неделе. Инвестиционная программа, по словам замминистра сельского хозяйства края Сергея Межина, будет реализована в соответствии с установленным графиком.

О том, что новосибирское предприятие планирует взять в аренду «Индустриальный» с целью дальнейшего выкупа, ранее сообщал «Политсибру». Эта информация подтвердилась на правительственном заседании. В аренде предприятие будет находиться до проведения торгов.

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Ранее, гендиректор ТК «Толмачевский» Андрей Седунов заявил, что руководством группы компаний «Горкунов» планируется в 2019 году вложить 233 миллиона рублей в модернизацию производства на комбинате «Индустриальный». В эту сумму входит модернизация системы отопления, установка светотехники на двух гектарах теплиц, а также обновление ряда хозяйственно-бытовых помещений.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www.altairegion22.ru

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