Алтайские застройщики ответят за нарушения в сфере долевого строительства

Новости 20.08.2019 9:20 355

Государственная инспекция Алтайского края накануне подвела итоги проверок в области долевого строительства за 2 квартал 2019 года.

Обязанность по предоставлению отчетности о своей деятельности на территории региона имелась у 58 застройщиков – участников рынка долевого строительства, из них 2 ЖСК.

В итоге выявлено два нарушения требований по предоставлению отчетности о своей деятельности. Стоит отметить, что в число нарушителей попали строительные организации ООО «ИСТК ДЕЛЬТА» И ООО «Простор». К ним будут применены меры административного воздействия.

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Из представленных отчетностей следует, что застройщики ООО СЗ «СМАРТ», ООО «ОНИКС», ООО «МОРИОН», ООО СЗ «АДАЛИН» впервые начали деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Кроме того, возведение новых объектов начато еще десятью застройщиками.

Добавим, отчетности представлены по 127 объектам капитального строительства, из них: 22 новых объектов, строительство которых начато в отчетном периоде, 6 объектов введены в эксплуатацию, по 22 объектам застройщиками осуществлялась передача объектов долевого строительства, 2 объекта строятся жилищно-строительными кооперативами.

Во 2 квартале 2019 заключено 3 714 договоров, что на 86 % больше значения показателя прошлого периода. На данный момент у застройщиков сохраняются обязательства по исполнению 12 811 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 29,895 млрд рублей.

В отчетном периоде завершено исполнение обязательств по передаче 12 объектов долевого строительства. Специалисты инспекции приступили к проверке сведений, содержащихся в отчетностях застройщиков, на предмет их полноты и достоверности.