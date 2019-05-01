Краевые депутаты назвали главные проблемы при реализации КАИП

Новости 20.08.2019 8:45 390

Освоение средств по краевой адресной инвестиционной программе (КАИП) в 2019 году проходит при определенных трудностях. Об этом рассказал председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов, сообщает сайт краевого парламента.

На совещании обсуждались вопросы реализации КАИП за январь-июль 2019 года. Устинов сообщил, что освоение средств проходит более высокими темпами, чем за аналогичный период 2018 года. Однако остаются вопросы по работе с проектно-сметной документацией на этот и последующие годы. В частности, это касается своевременного освоения средств.

В качестве примера было приведено строительство детского сада в Каменском районе. Там был вскрыт культурно-исторический слой, что повлияло на сроки. Это не единственная проблема. В Барнауле в поселке Восточный произошла проблема с выделенным земельным участком. Это привело к поиску другой территории.

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«Мы рекомендовали главным распорядителям бюджетных средств КАИП реально оценить ожидаемое освоение выделенных средств в 2019 году и своевременно дать свою оценку Министерству экономического развития Алтайского края, чтобы, по возможности, те деньги, которые не будут освоены, перераспределить на другие объекты капитального строительства краевой и муниципальной собственности. Особенно нужно обратить внимание на освоение средств федерального бюджета, для чего при каждом министерстве создана отдельная комиссия. Через два-три месяца мы еще раз обязательно вернемся к этому вопросу», - объяснил Устинов.

Председатель АКЗС Александр Романенко напомнил о необходимости более четкой работы при перераспределении средств.

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«С одной стороны, мы не можем позволить себе не освоить средства. С другой - нужно, чтобы решения были полностью обоснованы: нужно детально разобраться, почему мы забираем деньги из одного района и отдаем в другой. Прошу также держать в курсе всех председателей комитетов, которые смогут проверять информацию по своим сферам деятельности», - заявил Романенко.

Он также объяснил, что в программе имеются объекты, работы над которыми контролируются не Минстроем, а муниципалитетом и формат работ не соответствует сезонным срокам: