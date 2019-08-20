Чего жителям Алтая не хватает для комфортного обслуживания ипотеки

Новости 20.08.2019 7:40 1539

Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, в Алтайском крае составляет 55,2 тысячи рублей, передает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Это – самый низкий показатель по Сибирскому федеральному округу, наряду с Кемеровской (55,5 тысяч) и Омской (60,8 тысяч) областями, а также один из самых низких показателей по стране.

Отметим, что Алтайский край – единственный регион СФО, в котором средняя зарплата не достигает даже 30 тысяч рублей. То есть, доход жителей края составляет лишь около половины от рекомендованного семье для обслуживания ипотеки. Отметим, что даже наиболее высокие на Алтае зарплаты, которые зафиксированы в сфере железнодорожного транспорта и грузовых перевозок и составляют в среднем 51,2 тысячи рублей, не достигают значения рекомендованного дохода.

Таким образом, комфортное обслуживание ипотечного кредита на Алтае возможно лишь в семьях, где работает больше одного человека.

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В целом по РФ, размер рекомендованного семейного дохода за полгода вырос на 5,6% и составил 75,6 тыс. руб. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта.

Семейный доход российского заемщика, комфортный для обслуживания среднего ипотечного кредита, составляет 75,6 тысяч рублей. При этом самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания кредита на жилье, зафиксирован в Москве (152,2 тысяч рублей), Московской области (112,5 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (91,7 тысяч рублей), Ленинградской области (88,8 тысяч рублей) и Приморском крае (87,8 тысяч рублей), выяснили аналитики.

Наименьший размер рекомендованного дохода — в Челябинской области (53,1 тысяч рублей), Алтайском крае (55,2 тысяч рублей), а также в Кемеровской (55,5 тысяч рублей), Оренбургской (58,4 тысяч рублей) и Омской (60,8 тысяч рублей) областях.