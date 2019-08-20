Стали известны алтайские муниципалитеты с максимальными тарифами за тепло

Новости 20.08.2019 7:10 1577

Тарифы на услуги ЖКХ в 82 муниципалитетах Алтайского края во втором полугодии 2019 года оказались повышены сверх предельно допустимого уровня в 4,8%. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника регионального управления по госрегулированию цен и тарифов Александра Катнова.

"Для Алтайского края установлен предельно допустимый рост (тарифов на услуги ЖКХ - ИФ) - это 4,8% с 1 июля 2019 года. Из 660 муниципальных образований края в 578 рост платы граждан находится именно в этих пределах - не выше 4,8%. В 82 - этот рост превышает 4,8%", - сказал глава управления.

По его словам, наибольший рост отмечен в селе Леньки Благовещенского района, где услуги ЖКХ подорожали на 121%. Правда, здесь повышением тарифов сверх нормы коснулось только 7 человек. Еще для 60 жителей села Кулунда тарифы вросли на 101%.

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"В 32 районах рост платы граждан за услуги ЖКХ составил от 21% до 68%, в 48-и - от 6% до 20%", - добавил Катнов.

При этом все установленные сверх утвержденного правительством РФ предельного уровня роста тарифы - законны, отметил он.

Так, законодательство предусматривает три варианта установить "завышенные" тарифы. Первый - депутаты муниципального образования одобряют такой рост, "понимая, что он экономически обоснован и необходим", а затем обращаются к губернатору края, чтобы тот своим указом утвердил такой рост.

Второй - когда депутаты не одобряют рост тарифа сверх нормы, но понимают, что такой тариф необходим, чтобы жители получали качественные услуги, а ресурсоснабжающая организация - не обанкротилась, и поэтому принимают решения по выплате компенсаций населению. В этом случае потребителям компенсируется разница между реальным ростом тарифа и предельно допустимым.

Третий - комбинированный механизм - предусматривает, что депутаты принимают решение о том, чтобы обратиться к губернатору с включением в указ более высокого тарифа и параллельно принимают решение о выплате компенсаций.

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Наибольшее влияние на рост тарифов ЖКХ оказывает плата за теплоэнергию. Вместе с тем глава тарифного управления считает, что в некоторых случаях цены на нее слишком высоки.

"В 13-ти сельсоветах на сегодняшний момент стоимость теплоснабжения превышает 3 тысячи рублей за 1 Гкал. Это - очень много. И в 108 сельсоветах стоимость колеблется от 2,5 тысяч до 3 тысяч за 1 Гкал", - резюмировал Катнов.

При этом в Барнауле с 1 июля тарифы на теплоснабжение несколько снизились - на 5 рублей за 1 Гкал (1897,98 рубля вместо 1902,9 рублей). Это произошло после того, как ФАС России выявила нарушения при установлении тарифа на первое полугодие 2019 года.