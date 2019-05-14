Била лопатой и лишала еды: на Алтае мачеха получила срок за истязание детей

Новости 20.08.2019 8:15 321

В Славгороде 37-летняя горожанка признана виновной в истязании своих пасынков. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

По информации Следкома, жительница одного из сел Бурлинского района воспитывала пятерых детей, а также двух детей своего мужа от предыдущего брака. Методы ее воспитания нельзя назвать гуманными - в период с 2016 по 2018 год мачеха морально и физически издевалась над чужими детьми.

Следователи отметили, что именно пасынков женщина била лопатой, палкой, металлическими ключами, руками и ногами. Причем повод для этого особо не требовался.

В Алтайском крае мачеха несколько лет истязала двух детей мужа от предыдущего брака Новости 14.05.2019 18:30 Пасынков женщина била лопатой, палкой, металлическими ключами, руками и ногами 3067

«Пасынки лишались пищи, не допускались к общему столу, ежедневно по несколько часов стояли на улице, в том числе готовили домашнее задание стоя, спали на полу», - говорится в сообщении ведомства.

Причем родной отец не замечал негативного отношения женщины к детям. В результате подобного обращения ребята отставали от сверстников в физическом развитии, голодали, выпрашивали еду у посторонних лиц, доедали остатки пищи за детьми в школьной столовой, находились в подавленном состоянии.

Женщина свою вину признала частично, оправдывая свои действия необходимыми воспитательными мерами.

В ходе расследования подростки были изъяты из семьи, дети проживают со своей бабушкой.