Ядовитая «дымка» снова накрыла Новосибирск

Новости 19.08.2019 19:30 433

Жители Новосибирска снова задыхаются дымом от лесных пожаров в Сибири. Горожане опять не могут увидеть чистого неба. Уровень загрязнения достиг отметки «вредный», передает Тайга.инфо.

По последнему показателю предельно допустимая концентрация взвешенных частиц, по оценкам наблюдателей, превышена в 1,5 раза. Так, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске, например, выше, чем в Челябинске и китайском Шэньчжэне, где он оценивается в 4 балла.

Площадь лесных пожаров в Сибири резко увеличилась Новости 09.08.2019 12:10 В данный момент огнем охвачено более 1,8 млн га леса 1725

Взвешенные частицы (РМ) - широко распространенный загрязнитель воздуха, включающий смесь твердых и жидких частиц, находящихся во взвешенном состоянии.

Частицы в комбинации с другими загрязнителями представляют очень серьезную угрозу для здоровья человека, они способны проникать глубоко в легкие и оседать там».

Как рассказали эксперты, основная причина, по которой сейчас увеличилась концентрации PM 2.5 - дым от лесных пожаров.

На сайте Западно-Сибирского гидрометцентра отметили, что «дымка», «туманы» и «мгла» действительно накрыли Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую область 18 августа. Видимость составляет 50−500 метров.

Напомним, в конце июля регионы Западной Сибири накрыл смог от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Жители жаловались на едкий запах дыма. Власти выразили уверенность , что «небольшая дымка с запахом гари» безопасна. Но позже в Барнауле, Кемерове и Новосибирске все-таки был введен режим «черного неба», предусматривающий сокращение выбросов промышленных предприятий. Смог дошел до Урала и Казахстана. К августу дымка рассеялась. Теперь смог накрыл города Иркутской области.