В барнаульском поселке при пожаре погиб 17-летний подросток

Новости 19.08.2019 18:50 396

Крупный пожар произошел днем 16 августа в барнаульской поселке Лесной. Он унес жизнь 17-летнего подростка. Сейчас СК ведет доследственную проверку по данному факту.

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Людмила Рязанцева, горела мансарда частного дома. При тушении было обнаружено тело юноши.

По предварительным данным, он гостил у бабушки и днем находился в комнате отдыха, расположенной в мансарде здания. Причиной пожара могло стать замыкание электро-бытового прибора. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

Следователи уже провели осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.