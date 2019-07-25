Сергей Меняйло назвал проблемные сибирские регионы за месяц до старта отопительного сезона

Новости 19.08.2019 18:20 820

Подготовка к отопительному сезону в Сибири проходит не без осложнений. Об этом заявил полпред президента России по СФО Сергей Меняйло во время окружного совещания в Новосибирске, пишет «Интерфакс».

«В регионах округа сохраняется проблема ограничения электроснабжения котельных из-за долгов за электроэнергию. Это касается Алтайского края, Новосибирской области, Кемеровской области Республики Хакасия», - сказал он.

В целом, по его словам, подготовительные мероприятия к зимнему периоду ведутся в соответствии с установленным графиком. Однако, некоторые моменты вызывают опасения.

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Например, Меняйло указал на наличие вопросов, связанных с коммунальными объектами в Иркутской области, которые пострадали при наводнении в Тулуне, Нижнеудинске, а также ТЭЦ в Байкальске. Ранее их было решено перевести на альтернативные источники теплоснабжения.

«Ремонтные работы на объектах тепло- и водоснабжения должны быть завершены в срок, важно не допустить срыва сроков начала отопительного сезона», - объяснил полпред.

Также он указал на Кемеровскую область, где остается актуальной проблема с ремонтами ТЭЦ в Югре, котельной поселке Белогорск Тисульского района, 15 котельных в Мариинском районе.

«Сложная ситуация с подготовкой к зиме в Республике Хакасия. В прошлом году в Хакасии паспорта готовности получили только 46% муниципальных образований - самый низкий показатель в Сибирском федеральном округе. Кроме того, пока непонятно, как решена проблема с долгами (перед энергетиками - ИФ) и текущими платежами», - рассказал Меняйло.

Он обозначил, что в Черногорске до сих пор проводится только текущий ремонт, а эксплуатирующие организации к ремонту теплотрасс не приступали, подготовку сетей к зиме осуществляет ОАО «СГК».