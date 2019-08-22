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В Барнаульском ленточном бору ликвидировали стихийную свалку

Новости
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Активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае добились ликвидации стихийной свалки в Барнаульском ленточном бору.  Хлам с мусором наши в июне на земельном участке полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги по направлению  Барнаул – Рубцовск.

Как отмечают общественники, примерная площадь загрязнения составила 300 кв. м.  На земле валялись обгоревшие доски, мусор в мешках, лом бытовой техники  и строительный мусор.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка»  в Алтайском крае Алексей Грибков заявил, что в администрации Барнаула в связи с ограниченным финансированием, не  нашлось средств для оперативной ликвидации свалки.

«Меры предприняли региональные власти. Минприроды Алтайского края направило письмо в адрес  территориального управления Западно-Сибирской железной дороги с  предложением добровольно ликвидировать свалку, что и было сделано в  полном объеме», - прокомментировал ситуацию Грибков.

Общественники  обращают внимание, что с помощью интерактивной карты свалок  каждый житель Алтайского края может принять участие в ликвидации  экологических нарушений. А для этого нужно зайти на сайт kartasvalok.ru,  ознакомиться с инструкцией, выбрать свой регион, указать координаты  незаконной свалки, разместить фото- или видеоматериалы, а также  обозначить готовность личного участия в уборке мусора.

На данный момент жители Алтайского края отметили на интерактивной карте  302 стихийные свалки, 210 из них уже ликвидированы.

Автор: Политсиб.ру

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