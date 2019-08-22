В Барнаульском ленточном бору ликвидировали стихийную свалку

Новости 19.08.2019 17:20 296

Активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае добились ликвидации стихийной свалки в Барнаульском ленточном бору. Хлам с мусором наши в июне на земельном участке полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги по направлению Барнаул – Рубцовск.

Как отмечают общественники, примерная площадь загрязнения составила 300 кв. м. На земле валялись обгоревшие доски, мусор в мешках, лом бытовой техники и строительный мусор.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Алтайском крае Алексей Грибков заявил, что в администрации Барнаула в связи с ограниченным финансированием, не нашлось средств для оперативной ликвидации свалки.

«Меры предприняли региональные власти. Минприроды Алтайского края направило письмо в адрес территориального управления Западно-Сибирской железной дороги с предложением добровольно ликвидировать свалку, что и было сделано в полном объеме», - прокомментировал ситуацию Грибков.

Общественники обращают внимание, что с помощью интерактивной карты свалок каждый житель Алтайского края может принять участие в ликвидации экологических нарушений. А для этого нужно зайти на сайт kartasvalok.ru, ознакомиться с инструкцией, выбрать свой регион, указать координаты незаконной свалки, разместить фото- или видеоматериалы, а также обозначить готовность личного участия в уборке мусора.

На данный момент жители Алтайского края отметили на интерактивной карте 302 стихийные свалки, 210 из них уже ликвидированы.