Власти рассказали о причинах введения предельных тарифов на тепло в Барнауле

Новости 19.08.2019 16:55 605

В начале августа Минэнерго одобрило введение в Барнауле ценовой зоны теплоснабжения. Точные цифры тарифов будут озвучены после подписания документов. Об этом сообщил начальник управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов Александр Катнов во время пресс-конференции,19 августа.

«Предыдущую зиму мы были свидетелями того, как в Барнауле происходили коммунальные аварии. Износ инфраструктуры очень высокий, и те инвестиции, которые теплоснабжающая организация вкладывает в обновление теплосетей, недостаточны», - сказал он.

Напомним, что ценовая зона предполагает увеличение тарифа на тепло на величину инфляции плюс 2%. Нововведение заработает уже с 1 января 2020 года.

Ценовая зона, как пояснил Катнов, это механизм, позволяющий получить большую сумму средств и вложить ее в обновление инфраструктуры, при этом обеспечив плавный рост тарифов в течение 10 лет. Это формат четко выстроенного взаимоотношения, когда инвестор гарантирует в короткий промежуток времени вложить значительную сумму средств в инфраструктуру. В свою очередь, правительство края, администрация города и конечные потребители гарантируют, что инвестор в течение 10 лет получит возврат своих вложений.

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Однако, несмотря на это, по словам Катнова, резкого повышения тарифов ждать не стоит.

«Мы с вами как потребители, вправе ожидать и требовать от теплоснабжающих организаций, действующих в этой ценовой зоне, повышения уровня надежности и качества теплоснабжения, при этом в перспективе все должно осуществляться в кратчайшие сроки», - сказал он.

С введением ценовой зоны тариф, как таковой, управление по тарифам утверждать не будет. Будут утверждаться только предельные тарифы на тепло. В рамках этих 10 лет, совместно с правительством края, будет разработан график доведения действующих тарифов до уровня предельных значений.

«Понятно, что не с первого дня и не с первого года будут приняты предельные тарифы. Тариф, по которому потребителю будет оставляться оплата теплоснабжения, сформируется в рамках переходного графика к предельным ценам», - сказал начальник управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

Порядка 5,3 млрд рублей планируется вложить в инфраструктуру в ближайшие три года. Возвращаться инвесторам они будут в течение десяти лет. Улучшение качества работы теплоснабжающих объектов должно привести к экономии расходов для дальнейшего возврата сэкономленных средств инвесторам.

Конкретные расценки будут утверждены ОАО «Барнаульская генерация» и администрацией Барнаула. Исчерпывающая информация появится только после подписания документов с определенным уровнем тарифов. Только тогда станет ясно, по какому графику будут расти тарифы в течение десяти лет для достижения предельных значений.