«Развод» по-бийски. Мошенник продавал квартиры за 100 тысяч рублей

Новости 19.08.2019 17:40 305

Жителя Бийска, который занимался сомнительными юридическими услугами, обвиняют в мошенничестве.

Как рассказала «БР» старший помощник прокурора Мария Уманец, самым интересным предложением юриста, было предоставление услуг по получению квартир, которые строились под социальные программы. Любопытно, но цена составляла всего 100 тысяч рублей за квартиру.

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Предприимчивый юрист обещал «по свои каналам» то в администрации города, то в краевом жилищном управлении провести документы так, что клиенты его станут обладателями жилплощади в новостройках.

Согласно его «черной» схеме, он для большей убедительности водил клиентов в возводимые дома – устраивал экскурсии по новостройкам на Тресте. Как риелтор предлагал посмотреть варианты недвижимости.

Доверчивые бийчане платили по 300-400 тысяч, чтобы получить не одну квартиру, а сразу несколько. Интересно, что аферист просил еще доплатить за меблировку, потому как получить квартиру без этой услуги по программам поддержки нельзя, уверял мужчина.

Отметим, виртуальных квартир было продано почти на 2 млн рублей. В ходе расследования выяснилось, что мужчина «помогал» и в решении кредитных вопросов – например в снижении процентной банковской ставки. За услуги брал около 5 тысяч рублей, а все сверх – исключительно для нужд дела. Это «сверх» доходило до полумиллиона рублей.

Судя по материалам уголовного дела, со своими клиентами юрист чаще всего встречался либо в своем офисе – тогда он арендовал помещение в бийском бизнес-инкубаторе, либо в ТРЦ «Ривьера». На данный момент дело юриста направлено в суд.