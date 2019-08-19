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Алтайские рыбаки хранили в гараже уникальную находку

Новости
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Уникальная находка доисторического животного несколько лет хранилась в  гараже у жителя Алтайского края. Во время рыбалки  на реке Золотушка  в Локтевском районе Павел Бачурка с другом обнаружил метровый бивень мамонта, сообщает «КП-Барнаул».

«Я привез его домой, просушил. Потом попросил друга узнать у знакомых из музея, хотят ли они его забрать. Те сказали как-то невнятно, что пускай приносит. Я подумал, раз они особым желанием не горят, то оставлю себе. Так вот бивень и пролежал в гараже около трех лет, -  отметил Павел Бачурка.

Специалисты решили подробнее изучить находку только спустя три года, когда о ценном «улове» узнала  местная учительница Ольга Дреер.  По ее словам, фото находки, она отправила в Алтайский госуниверситет на биологический факультет. 

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«Сотрудники музея университета ответили, что, скорее всего, это действительно бивень мамонта. Поэтому мы хотим его в дальнейшем отдать на изучение, если кто-то из ученых заинтересуется. В музее АГУ мне сказали, что с удовольствием примут его себе», - добавила Ольга Дреер

Вообще территория Локтевского района уникальна. По мнению экспертов, здесь то и дело находят останки  животных.

«Для Локтевского района это вещь обычная, там часто находят кости животных. В экспедициях мы на косах Аллея находили очень много таких костей, чаще бизона. А вот бивни мамонта плохо сохраняются, они расщепленные», - пояснила Наталья Кунгурова, директор Сибирской археологической службы.

Вероятно, собранные фрагменты костей, имеющие огромную историческую ценность, скоро пополнят уникальную коллекцию одного из региональных музеев.

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

капетан очевидность

килограмм стоит около 1 тыс долларов...

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