Малоимущие томичи смогут заработать миллионы, собирая грибы и ягоды

Новости 19.08.2019 14:45 390

Чиновники в Томской области разработали стратегию по снижению уровня бедности в регионе, передает ТАСС. Скорректировать нуждаемость в денежных средствах предлагается с помощью сбора грибов и ягод.

По словам замгубернатора Андрея Кнорра, для Томской области это будет особенно актуально, в регионе дефицит сборщиков.

«Если будут желающие - потребность в них хорошая, и я считаю, что это хороший инструмент. У нас есть ресурс, за счет чего можно это делать, и хорошие сборщики зарабатывают за сезон до 500 тысяч рублей, а некоторые семьи — до миллиона рублей», - утверждает замгубернатора. Кнорр также обратил внимание на то, что можно обучать селян традиционным ремеслам Сибири.

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Согласно данным исследования, 15,7% жителей Томской области находятся за чертой бедности, а 2 % - за чертой крайней бедности.

«Планируем создать программы по привлечению инвесторов и созданию рабочих мест там, где есть высокая напряженность на рынке труда, программы профобучения и переобучения, условия по содействию самозанятости и обучению основам предпринимательства, сельскохозяйственной кооперации, включающей, в том числе, сбор и обработку дикоросов», - рассказала глава департамента соцзащиты по ТО Марина Киняйкина.

Киняйкина отметила, что по итогам 2018 года ниже прожиточного минимума в регионе получают 15 % населения, причем 60 % из них - семьи с детьми.

Напомним, в Алтайском крае с июля начали реализовывать пилотный проект Минтруда РФ по выводу из сложной ситуации бедных семей. Вероятно, у жителей нашего региона также может появиться в обозримом будущем возможность получать хорошие деньги, собирая грибы и другие дикоросы.