Охраняется законом об эскроу: бывший авторынок в Барнауле застроят высотками

Новости 22.08.2019 11:10 680

Территория, на которой долгое время в Барнауле базировалась автобарахолка, получит новую жизнь – здесь появится большой жилой квартал, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой и социальными объектами.

Развитием квартала 2011 в границах улиц Солнечная Поляна, Взлетная, проезд Северный Власихинский и Павловский тракт займется один из крупнейших барнаульских застройщиков – компания «Селф». В настоящий момент компания ожидает разрешения на строительство. Старт реализации проекта назначен уже на 2019 год.

Новый квартал по новому закону

Особенностью возведения нового квартала является то, что все дома здесь будут строиться, согласно обновленной букве закона. Речь идет о проектном финансировании, предполагающем открытие так называемых эскроу-счетов. Суть заключается в том, что теперь застройщики не могут напрямую привлекать инвестиции граждан, а обязаны строить недвижимость либо за счет своих средств, либо – кредитных. При втором варианте банк привлекает средства покупателей на эскроу-счета.

Застройщиков же обязуют строго соблюдать требования банков, включая проведение проверок на стройплощадках. Финансирование строительства осуществляется порционно под конкретные работы. Таким образом, финансовая организация полностью контролирует процесс возведения жилья и исключает нецелевое использования средств.

Начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Захар Леньков, высказываясь о новой практике долевого строительства, подчеркивает: «Переход на счета эскроу – это продолжение политики по ужесточению требований к застройщикам и защите прав долевого строительства. Новая схема долевого строительства более цивилизована и по своей природе она полностью исключает возможность утраты гражданами своих денежных средств в ходе строительства».

По словам собеседника, в случае, если застройщик не выполняет свои обязательства, либо участник долевого строительства сам захотел расторгнуть договор по соглашению сторон, или в одностороннем порядке, то уже на третий рабочий день после расторжения договора банк возвращает гражданину денежные средства. 14 дней дается на возврат денег, если средства были привлечены по займу – например, по ипотеке.

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Руководитель «Селфа» Нодар Шония также считает поправки в законодательство оправданными. «Нужно понимать, что проектное финансирование – это, прежде всего, безопасность для клиентов. Здесь на 100% исключается тема появления обманутых дольщиков», - подчеркивает застройщик.

По его словам, в данный момент ведутся переговоры о финансировании работ с крупнейшими ТОПовыми банками – это Сбербанк, ВТБ и «Дом.РФ».

Данный проект – это не первый опыт «Селфа» по квартальной застройке. "Сейчас мы с банками отрабатываем и выстраиваем финансовую модель, этапы финансирования, с учетом графиков производства объектов, строительство которых будет осуществляться поэтапно в течение 3,5 лет. Хочется отметить, что совместная работа качественно отражается на реализации проектов, снижая различного рода риски", - говорит Нодар Шония.

Важно и то, что в целом реализация проекта осуществляется под контролем «Селф», которая имеет опыт жилищного строительства более 20 лет, а конкретным застройщиком выступит SPV-компания «ПрофРесурс». Такая система реализации застройки квартала 2011 также обусловлена новым законодательством и требованиями банков для достижения максимальной прозрачности финансирования, отслеживания целевого расходования средств.

Квадратные метры с «социальным наполнением»

Что касается объектов, которые появятся на месте бывшей автобарахолки, то проектом предусмотрено возведение без малого 16 высотных домов. Этажность зданий – от девяти до 18-ти.

«У нас предусмотрено три конструктивных решения – это кирпич, монолит и панельное строительство. Не могу сказать, что для нас это какое-то «ноу хау». Мы всегда предлагали клиентам разные решения, соизмеримые и их финансовыми возможностями и вкусовыми предпочтениями. О самой концепции проекта надо сказать, что в данном случае учитываются интересы всех покупателей по рынку – то есть мы предлагаем жилье почти на любой бюджет, начиная от 1,2 млн рублей», - рассказывает Нодар Шония.

Застройщик акцентирует внимание на том, что квартал 2011 будет привлекателен для людей с точки зрения своей инфраструктуры – придомовые территории будут просторными, проезды – широкими, а тротуары – функциональными. Отдельно продуман вопрос парковки автомобилей. Для удобства их сделают многоуровневыми и охраняемыми.

Кроме того, проектом планировки предусмотрено и находится на утверждении строительство на территории квартала детского сада, школы и поликлиники. Таким образом, для местных жителей здесь будут созданы социальные объекты, доступ к которым будет обеспечен даже без необходимости переходить автомобильную дорогу.

По словам Нодара Шонии, преимуществом застройки данного квартала является то, что земля находится в собственности, а это, соответственно, упрощает процедуры по формированию, межеванию и наполнению квартала.

Что касается общей площади нового жилья, которое появится в квартале 2011, то она составит порядка 125 тысяч кв. м. Еще до восьми тысяч «квадратов» – это коммерческие площади.

Цифры эти взяты, что называется, не с потолка, а исходя их плотности населения Индустриального района краевой столицы и адекватного «вписывания» квартала в общегородское пространство.

Реализация проекта начнется уже в 2019 году. Сроки полного завершения строительства в квартале составляют три – три с половиной года.