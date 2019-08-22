В Сбербанке действует сервис выдачи электронных банковских гарантий возмещения НДС

Новости 19.08.2019 15:15 263

Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в органы Федеральной налоговой службы (ФНС) в электронном виде уже давно стало привычным. Теперь электронный формат предусмотрен и для банковских гарантий для возмещения НДС. ФНС в 2019 году в целях совершенствования электронного документооборота между налоговыми органами, налогоплательщиками и кредитными организациями разработала формат электронной банковской гарантии.

Сервис по выдаче электронных банковских гарантий доступен для клиентов Сбербанка с июля нынешнего года. Он может быть интересен как компаниям среднего, крупного, так и крупнейшего бизнеса – клиентам Сбербанка, работающим в системе Сбербанк Бизнес Онлайн. На сегодняшний день общая сумма выданных в Сибирском банке ПАО Сбербанк электронных банковских гарантий составляет 256 миллионов рублей.

При предоставлении банковской гарантии в налоговую службу срок возврата НДС можно сократить до 7 рабочих дней. Основное преимущество использования электронной банковской гарантии – это автоматическая проверка параметров документа, а также экономия времени на визит в банк и ФНС, что особенно актуально для компаний, которые предоставляют документы в налоговую не по месту нахождения.

Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: