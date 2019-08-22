В Сбербанке действует сервис выдачи электронных банковских гарантий возмещения НДС

Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в органы Федеральной налоговой службы (ФНС) в электронном виде уже давно стало привычным. Теперь электронный формат предусмотрен и для банковских гарантий для возмещения НДС. ФНС в 2019 году в целях совершенствования электронного документооборота между налоговыми органами, налогоплательщиками и кредитными организациями разработала формат электронной банковской гарантии.
Сервис по выдаче электронных банковских гарантий доступен для клиентов Сбербанка с июля нынешнего года. Он может быть интересен как компаниям среднего, крупного, так и крупнейшего бизнеса – клиентам Сбербанка, работающим в системе Сбербанк Бизнес Онлайн. На сегодняшний день общая сумма выданных в Сибирском банке ПАО Сбербанк электронных банковских гарантий составляет 256 миллионов рублей.
При предоставлении банковской гарантии в налоговую службу срок возврата НДС можно сократить до 7 рабочих дней. Основное преимущество использования электронной банковской гарантии – это автоматическая проверка параметров документа, а также экономия времени на визит в банк и ФНС, что особенно актуально для компаний, которые предоставляют документы в налоговую не по месту нахождения.
Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Сбербанк продолжает воплощать свою стратегию цифровой трансформации и становится больше, чем банком. Сегодня трудно представить современную жизнь без цифровых сервисов, и мы готовы предоставить их для наших клиентов. Для многих организаций быстрое возмещение НДС - это серьезный вопрос. Задержка может повлиять на бизнес, а значит, вызвать необходимость привлекать дополнительные средства. Теперь при использовании банковской гарантии сроки возврата суммы НДС можно сократить с 72 до 7 дней без посещения налоговых органов, что значительно ускоряет и упрощает процесс для наших клиентов».