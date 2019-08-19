Двойная игра? Очередной «деанон» алтайского ТГ-канала вызвал обсуждения в Сети

Новости 19.08.2019 14:10 5675

Как сообщают подписчики телеграмм-канала «Алтайский шаман», скриншот, выставленный в другом ТГ-канале - «АБК на вас нет», говорит о том, что он принадлежит консультанту-советнику председателя АКЗС Андрею Данилову.

Об этом якобы свидетельствует скриншот в поле для комментариев, посредством которого видно фотографию профиля владельца страницы.

«Сегодня произошел деанон еще одного алтайского канала, столь нами любимого «АБК на вас нет». И что вы думаете, кто страдает по Александру Богдановичу Карлину больше всех, да так, что назвал канал в честь него? История деанона до боли проста — Данилов выложил в канале скриншот из Фейсбука, но позабыл, что Фейсбук - коварная американская шпионская соцсеть. В окне для комментариев осталась его аватарка. Пост оперативно потерли, но скриншот остался. На один анонимный телеграм-канал в Алтайском крае стало меньше. RIP», - говорится в тексте сообщения.

Муж депутата БГД произвел «деанон» автора крупного алтайского ТГ-канала Новости 07.05.2019 14:10 Поводом для "разоблачения" стал пост, посвященный Марине Понкрашевой 1088

На скриншоте, о котором идет речь, изображен пост председателя АКЗС Александра Романенко, который рассказывает о проблемном состоянии детского сада «Звездочка».

«Зданию требуется ремонт. Будем решать этот вопрос», - говорит Романенко.

Автор ТГ-канала, комментируя пост председателя АКЗС, подчеркивает, что в Алтайском крае «такие Звездочки» есть в каждом сельсовете: "А еще разваливающийся ДК, древняя школа, убитая почта и отсутствие банкомата. А вы все решаете..." Позже этот пост со скриншотом были удалены.

Сам Андрей Данилов уверен, что скриншот является фотошопом, причем не самым качественным. Об этом он рассказал «Политсибру». В пользу его версии говорит более острая «зернистость». Она бросается в глаза при сравнении фото профилей Романенко и Данилова на одном и том же скриншоте.

"Что можно сказать по всей этой ситуации? Fake news добрались и до меня. С удивлением обнаружил эти посты в телеграме. Заглядываю туда регулярно, но как читатель, а не писатель – там появляется не мало критики, на которую приходится реагировать оперативно. Тому, что на этот раз публикация касается именно меня, был удивлен безмерно, так как не питаю больших иллюзий по поводу своей большой значимости в политике. Мои предположения сводятся к тому, что человек (или люди) решил с одной стороны сохранить анонимность, с другой – внести сумятицу в нашу работу. Такие вот любопытные шпионские игры. При внимательном же рассмотрении заметно, что это ретушированное изображение. При том, довольно небрежно: и «аватарка» зернистая и отступ от поля ввода текста не сохранен, как это выходит в действительности. Например, с моего телефона все выглядит вот так. Да и посты многие я элементарно не мог писать, так как в это время находился в поездках и сопровождал руководителя. Пусть всё это остаётся на совести тех, кто это сделал, а мы продолжаем работать в обычном режиме", - добавил Данилов.

«Политсибру» проверил самые острые посты канала, заметив, что резкой критики председателя АКЗС там нет. Однако канал явно «неравнодушен» к депутату краевого парламента Денису Голобородько. Также на канале нередко подвергается критике работа пресс-службы Заксобрания и руководителя аппарата АКЗС Инны Казанцевой.

Кстати, судя по информации, используемой автором ТГ-канала "АБК на вас нет", его, похоже, действительно ведет человек из стен Парламентского центра, и, вероятнее всего, не депутат.

Между тем политтехнолог Антон Понкрашев, ранее высказался об анонимности в телеграмм, косвенно намекнув, на то, что многие из их авторов ведут двойную жизнь.

«Дорогие журналисты, работники пресс-служб, пиарщики и все остальные, кто имеет отношение к работе с информацией. Как правило те, кого я описал выше, являются авторами алтайских Telegram-каналов и порой, думая что все анонимно, переходят грани, которые переходить не стоило. Если вы завели канал и думаете, что про вас никто не знает, вы ошибаетесь», - написал он в своем канале "ПолитАлтай".

Далее он приводит свод правил, среди которых - не работать «в двух направлениях» и не обнародовать служебную информацию.

К слову, это не первый случай «деанона» автора ТГ-канала. В начале мая текущего года Понкрашев заявил, что автором популярного канала «Неляпунов» является известный барнаульский политтехнолог Андрей Некрасов. Канал «Неляпунов» позднее данную информацию опроверг.