Выше нас только Бог: в Барнауле приняли присягу военнослужащие Военно-космических сил

Новости 19.08.2019 13:05 375

Вчера, 18 августа, в день Воздушного Флота России в Барнауле состоялось торжественное принятие военной присяги 43 военнослужащими из Алтайского края и Томской области. Это событие уже второй год подряд происходит на главной площади краевой столицы – площади Советов. На мероприятии было довольно многолюдно, поддержать новобранцев пришли друзья и родственники.

Молодые люди будут служить в войсках Воздушно-космических сил России, дислоцированных на территории Алтайского края. Им предстоит проводить разведку космической обстановки и управлять орбитальными космическими аппаратами. Также в их задачи входит определять, откуда была выпущена вражеская ракета, по какой траектории она движется и куда направлена.

С торжественным событием призывников поздравляли представители правительства Алтайского края, родители, ветераны Воздушно-космических войск, также слово получил и новоиспеченный военнослужащий, принявший накануне присягу.

Начальник департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко поздравил солдат со столь важным событием, пожелал хорошей службы, с честью выполнять все возлагаемые на них задачи, а также поблагодарил родителей, воспитавших детей настоящими патриотами.

Далее выступил ветеран ВКС, полковник в отставке Юрий Суйков. Он призвал новобранцев служить добросовестно и помнить, что в ВКС всегда служили достойные люди, сделавшие очень много для Родины. «Помните наш девиз – выше нас только Бог!»

Мать одного из солдат прежних годов призыва – Оксана Соколова, сказала, что рада видеть сегодняшних призывников и может быть спокойна, так как есть «кому нас защищать». Она попросила ребят быть добрее и внимательнее, помогать друг другу во время службы, а также помнить, что дома их всегда ждут и любят родные.

Затем слово дали одному из присягнувших сегодня новобранцев – Александру Родионову. От себя и имени своих товарищей он сообщил, что готов добросовестно служить и обещает оправдать оказанное доверие, неукоснительно выполняя приказы.

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В заключение получил слово иерей Сергий из Покровского кафедрального собора: «На вас возложена важная задача – защищать Родину и ближних, знакомых и незнакомых. Вам придется жертвовать не только временем и силой, но здоровьем, а, быть может, и жизнью». Было дано благословение с честью выполнить долг, «чтобы не было стыдно перед предками». Следует отметить интересную деталь, когда священнослужитель продвигался вдоль линии новобранцев, один из них, возможно исповедывающий другую веру солдат, отступил из шеренги и вернулся на место, после того, как иерей двинулся дальше.

Завершили присягу исполнение гимна России и торжественный марш. После этого родным призывников было позволено 20 минут пообщаться и пофотографироваться с новобранцами. Кроме того, рядом находились командиры частей, которым близкие солдат смогли задать все интересующие их вопросы.