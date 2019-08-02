Роскомнадзор обнаружил нарушение правил предвыборной агитации в Республике Алтай

Новости 19.08.2019 13:35 588

16 августа на заседании Избирательной комиссии Республики Алтай было рассмотрено обращение Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай о возможных нарушениях избирательного законодательства, допущенных при опубликовании материалов в газетах «Листок» в Чойском районе» и «Листок».

По результатам рассмотрения информация, размещенная в вышеуказанных газетах, признана:

Содержащей признаки предвыборной агитации и опубликованной с целью побудить избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них), опубликованным вне агитационного периода («Листок» в Чойском районе»);

Содержащим результаты опроса общественного мнения материалом, связанным с подготовкой выборов, опубликованным с нарушением порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов при опубликовании результатов опроса общественного мнения («Листок» в Чойском районе», «Листок»).

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Избирком республики намерен обратиться в Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай с представлением о привлечении редакций газет «Листок» в Чойском районе» и «Листок» к ответственности в соответствии с законодательством.