Филиалу «Ингострах» в Бийске придется заплатить за нечестную конкуренцию

Новости 19.08.2019 15:50 280

В Алтайском крае крупная страховая компания ответит за нарушение «Закона о конкуренции». Как сообщили в пресс-службе регионального УФАС, в действиях СПАО «Ингострах» выявлено неправомерное занижение страхового тарифа для муниципального перевозчика из Бийска.

«СПАО «Ингосстрах» занизил размер страховой премии, так как при ее расчете применил условие о франшизе по риску причинения вреда имуществу, которое фактически отсутствовало в проекте контракта. Это позволило снизить размер премии на 40 рублей 56 коп», - говорится в сообщении УФАС.

В процедуре участвовало три страховых компании, две из которых предложили одинаковую цену, а СПАО «Ингосстрах», применив франшизу, сделало наименьшее ценовое предложение. Таким образом, обошло конкурентов запроса котировок, и став победителем получило необоснованное преимущество в виде увеличения количества страхователей.

В итоге антимонопольный орган пришел к выводу, что в действиях страховщика содержатся признаки нарушения и выдал компании предупреждение о возврате в бюджет дохода в сумме 474 тысячи 803 руб.

Страховая компания оспаривала законность выданного ей предупреждения, но не получила поддержки. В настоящее время в антимонопольном управлении возобновлено дело в отношении СПАО «Ингосстрах» и будет привлечено к административной ответственности.