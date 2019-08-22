«Алтай-Кокс» заботится о безопасных условиях труда

Новости 19.08.2019 12:50 275

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) направил в первом полугодии 2019 года более 70 млн рублей на улучшение условий труда работников и повышение промышленной безопасности.

В производственных и бытовых помещениях обновили системы вентиляции, кондиционирования и освещения, установили дополнительные автоматы питьевой воды, отремонтировали ограждения вокруг движущихся механизмов. Для работников закупили новую спецодежду, спецобувь и современные средства индивидуальной защиты. Приобрели два тренажера, на которых сотрудники отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи.

На теплоэлектроцентрали внедрили систему блокировки источников энергии LOTO. Система позволяет механически блокировать все возможные источники энергии и тем самым минимизировать влияние человеческого фактора при проведении работ.

Более 400 сотрудников прошли обучение и аттестацию для выполнения работ на опасных производственных объектах и получили допуски на их обслуживание.

Помимо этого, Алтай-Кокс финансирует профилактические мероприятия для поддержания и укрепления здоровья сотрудников – от плановых медосмотров до организации лечения в санаториях Алтайского края.