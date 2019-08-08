Поставлена точка в дальнейшей судьбе тепличного комбината «Индустриальный»

Новости 19.08.2019 12:00 811

Сделка по передаче барнаульского тепличного комбината «Индустриальный» в аренду ООО "Тепличный комплекс" «Толмачевский» состоялась. Об этом «Политсибру» рассказал источник, знакомый с ситуацией. На данный момент точной информации о деталях соглашения нет.

Ранее «Политсибру» сообщал, что между сторонами возникли определенные разногласия относительно условий сделки, но, судя по всему, все нюансы удалось согласовать.

Сделка по передаче барнаульского ТК «Индустриальный» в аренду может сорваться? Новости 08.08.2019 7:10 По данным источника «Политсибру», пока что власти региона и потенциальный арендатор не могут прийти к компромиссу 1401

Напомним, что краевые власти рассчитывали на приватизацию ТК «Индустриальный», который будучи на балансе краевого руководства, имел непогашенные долги на общую сумму более 750 млн рублей. Предприятие было выставлено на торги за 1 млрд 323,7 млн рублей, но желающих его купить так и не нашлось.

Уроженец Алтайского края Борис Горкунов – глава группы компаний «Горкунов», в которую входит новосибирский тепличный комплекс «Толмачевский», заявлял о готовности взять «Индустриальный» в аренду с последующим выкупом активов. Позднее намерение подтвердились на заседании правительства Алтайского края, когда гендиректор ООО Тепличный комплекс «Толмачевский» Андрей Седунов заявил, что компания, которую он представляет, готова взять имущественный комплекс «Индустриального» в аренду, а затем и вовсе выкупить активы.

О том, что предприятие находится под угрозой закрытия, сообщила на своей странице в соцсетях депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина. Сотрудники крупнейшего предприятия в Сибири получили уведомления о предстоящих увольнениях. В общей сложности без работы могут остаться около 500 человек. Депутаты АКЗС позднее договорились о выплатах работникам компенсационных выплат на общую сумму более 100 млн рублей.