Выходцы из Алтайского края массово заявились на выборы в Тульской области

Новости 19.08.2019 10:55 1670

Выборы депутатов Тульской областной Думы, которые пройдут в Единый день голосования, 8 сентября, вызвали повышенный интерес у представителей Алтайского края.

Ранее «Политсибру» писал о том, что бывший депутат АКЗС Николай Наздрачев намерен осенью избраться в Тульскую облдуму от КПРФ.

Как оказалось, его примеру последовали еще несколько человек. Так, известный в прошлом своими «левыми» взглядами журналист, а позднее сотрудник пресс-службы ЦК КПРФ Алексей Брагин также зарегистрирован на выборах в Тульской области. Логично, что как и Наздрачев, он представляет компартию.

До этого Брагин принимал участие в выборах депутатов АКЗС и Барнаульской гордумы (2008 год), а также в один из муниципалитетов Московской области (2012).

Экс-депутат АКЗС собрался в Тульскую областную думу Новости 19.07.2019 7:10 В областной парламент он идет по списку КПРФ 1024

Любопытно, что свои силы на выборах решил попробовать известный в Алтайском крае журналист Евгений Берсенев – и вновь от КПРФ. До этого его единственный попыткой пройти в состав представительных органов власти была кампания 2004 года по выборам депутатов АКСНД.

Наконец, обращает на себя внимание 29-летний уроженец Бийска Сергей Матасов, руководящий реготделением партии «Коммунисты России» в Алтайском крае. На выборах в Туле он также идет под флагами КПКР.

Но примечательно не это. Дело в том, что Матасов одновременно претендует еще и на мандат депутата Брянского горсовета, Законодательной думы Хабаровского края, а также Госсобрания Республики Алтай. В последнем случае, впрочем, партии было отказано в регистрации.

Очевидно, что такая «универсальность» Матасова и его присутствие в выборных списках в нескольких российских регионах объясняется острым кадровым дефицитом в КПКР.