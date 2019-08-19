Барнаульский археолог рассказал, почему могилу Ползунова не найдут в этом году

Новости 19.08.2019 11:40 1640

В начале месяца на площади Свободы в Барнауле возобновилось строительство ливневой канализации, которое было остановлено в 2017 году из-за обнаружения захоронений. Теперь оно сопровождается археологическими раскопками и изысканиями. Есть вероятность, что на месте раскопок может быть обнаружена могила Ивана Ползунова, а также останки известных руководителей сереброплавильного завода и горных офицеров.

Руководитель археологической группы Владимир Семибратов рассказал «Политсибру» о ходе работ и дальнейших перспективах проводящихся изысканий, в том числе, о возможности расширить ореол раскопок.

«С прошлой недели ведутся подготовительные работы. Пока снимают верхние горизонты – в них ничего обнаружено не было. Что касается того, что захоронения могут обнаружиться буквально в метре от границы раскопок, в связи с чем некоторые энтузиасты хотят расширить ореол работ, то здесь могу сказать лишь, что вся площадь – сплошное кладбище и расширять область изысканий можно до бесконечности. Однако наша нынешняя задача – освободить, согласно проекту, территорию под строительство и выходить за рамки проекта мы не можем», – пояснил Семибратов.

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Рассказал о ходе изысканий и историк-энтузиаст, епископ лютеранской церкви Александр Франц, ежедневно посещающий раскопки.

«Все найденные на сегодняшний день останки принадлежат рядовым гражданам, их одежда и обувь не сохранились, сохранились лишь нательные крестики, да и те – не у всех. Возможно, они были деревянными, поэтому истлели, как и все остальное. Также открылась интересная брусчатка 18-19 века, ее хорошо видно на срезе слоя», – сообщил Франц.

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Кроме того, «Политсибру» обратился за комментарием к главному архитектору Барнаульской епархии РПЦ – отцу Георгию (Крейдуну), который ранее также заявлял, что ореол раскопок стоило бы расширить.

«Инициативу такую мы проявляли. Возможность для этого есть – открытый лист выдан на всю площадь. Все зависит только от доброй воли собственника земли – муниципалитета. Нам хотелось бы провести археологические изыскания ближе к улице Пушкина, то есть, в месте расположения Петропавловского собора – там должны находиться наиболее многочисленные и интересные захоронения. Этот вопрос принципиален для города, ведь Петропавловский собор был как историческим, так и духовным центром Барнаула. И не только Барнаула, но и всего Алтайского края», – рассказал отец Георгий.