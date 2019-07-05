Здание ЦУМа в Новоалтайске продают почти за 50 млн рублей

Новости 19.08.2019 10:20 503

Большой ТРЦ площадью в 3 470 кв.м продают в Новоалтайске. Согласно объявлению в интернете, речь идет о ЦУМЕ, который находится по адресу: ул. Переездная, 4/6.

Двухэтажное здание находится в центре. Также сообщается, что ТРЦ отлично функционирует, в нем есть абсолютно все, что нужно жителю города.

Вместе с ним покупателю причитается и земельный участок в 2 421 кв. м, на котором располагается магазин, парковка, скамейки и зоны разгрузки для магазинов, передает «Алтайский портал недвижимости».

Среди характеристик центра значатся такие как, высококачественный ремонт фасада объекта и внутри помещения.

Риэлтор, занимающийся продажей торгового центра, позиционирует его, как готовый арендный бизнес. Здание заполнено якорными арендаторами, также есть и свободные площади. В настоящее время стоимость лота составляет 49 млн 477 тысяч руб.