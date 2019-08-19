Уровень средней зарплаты в Алтайском крае вырос, но не для всех

Новости 19.08.2019 11:20 1779

Среднемесячная зарплата жителей Алтайского края за первое полугодие 2019 года составила 26 580 рублей. Рост зарплаты относительно аналогичного периода 2018 года составил 8,8%. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата. При этом за июнь средняя зарплата в регионе и вовсе составила 29 053 рубля (+4,5%).

За период с января по июнь самая высокая зарплата зафиксирована у работников, деятельность которых связана с железнодорожным транспортом и грузовыми перевозками. Средний доход представителей профессии составил 51 256 рублей. Рост зарплаты за январь-июнь 2019 года равен 3,1%.

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На втором месте по величине средней заработной платы расположились специалисты сферы финансирования и страхования. Средняя зарплата у них составляет 45 850 рублей. Ее рост за последние полгода составил 9,9%. Третьими в списке самых высоких средних зарплат оказались работники, занятые на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Средняя зарплата у них составляет 42 877 рублей (+12,4%).

Что касается самых маленьких зарплат в регионе, то здесь на первом месте находится деятельность, связанная с производством кожи и изделий из кожи – 13 201 рублей. За год она снизилась на 6,3%. Далее идет деятельность автомобильного и грузового транспорта и услуги по перевозкам. Средний доход здесь равен 16 764 рублей, при росте 0,2%. Следом идут работники, чья деятельность связана с почтовой связью и прочей курьерской деятельностью. Средний доход – 17 109 рублей, а рост – 4,3%.

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Отметим, что всего в регионе официально занятыми по состоянию на 1 июля являлись 585 247 человек. Это число остается практически неизменным по сравнению с началом года (уменьшилось примерно на 700 работников).

Кстати, согласно статистическим данным, больше всего в Алтайском крае занятых в сфере обрабатывающих производств (94 830 человек). Оптовой и розничной торговлей в регионе официально занимаются 78 538 человек. В сфере образования трудятся 75 791 работника.