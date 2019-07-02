Алтайский край попал в рейтинг регионов с самым недоступным бензином

Новости 19.08.2019 9:50 718

Алтайский край вошел в рейтинг российских регионов с самым недоступным бензином, пишут РИА Новости.

Аналитики агентства, опираясь на данные Росстата, посчитали, сколько бензина марки А-92 могут приобрести жители разных регионов на среднемесячную зарплату. Так, эксперты взяли среднюю зарплату (с вычетом НДФЛ) за период с июня 2018-го по май 2019 года и поделили на местную цену бензина по состоянию на конец июля текущего года.

Как оказалось, Алтайский край попал в список регионов с низкой доступностью топлива. Жители региона могут купить 557 литров бензина, это почти в три раза меньше бензина, чем регионы с высокой доступностью. В регионе за литр бензина марки А-92 просят примерно 41,4 рубля.

Так, высокой доступностью бензина отмечается Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2080 литров бензина в месяц. Второе место заняла Москва (1798 литров), третье – Ненецкий автономный округ (1609 литров).

Меньше всего топлива могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Это объясняется низкими зарплатами. В Дагестане в месяц можно купить 514 литра бензина А-92, в Карачаево-Черкесии – 520 литров, в Кабардино-Балкарии– 525 литров.

В этом списке аутсайдеров: Адыгея – 547 литров, Ивановская область – 547 литров, Калмыкия – 548 литров, Северная Осетия – Алания, Алтайский край – 557 литров, Тамбовская область – 558 литров, Чечня – 558 литров.

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Общие цифры

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня. В среднем по России за семь месяцев 2019 года цена бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%.

Для справки, минимальная стоимость АИ-92 в конце июля 2019 года зафиксирована в Челябинской области (39,62 рубля за литр). Еще в шести регионах цена этой марки бензина была ниже 41 рубля за литр - это Томская область, Ингушетия, Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская и Калужская области.

В десяти российских регионах средние цены на бензин марки АИ-92 снизились по сравнению с концом 2018 года. Такая ситуация в Забайкалье, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, на Сахалине, в Севастополе, Туве, Дагестане, Амурской и Иркутской областях.

Наиболее существенно цены на топливо выросли в Мордовии и Кировской области, где АИ-92 за семь месяцев 2019 года подорожал на 4,1%.