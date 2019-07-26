Свыше 40 тысяч заявлений подано в вузы Алтайского края

Новости 19.08.2019 9:20 473

В алтайских вузах завершился прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения. Как информируют в министерстве образования и науки региона, в высшие учебные заведения подано свыше 40 тысяч заявлений.

Отмечается, что в 2019 году вузам края по этим программам выделено больше пяти тысяч бюджетных мест.

Самые востребованными направлениями стали экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, психология, медико-профилактическое дело, фармация, стоматология, дизайн.

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Наименее популярны у абитуриентов этого года физическая культура, музыкально-инструментальное искусство педагогическое образование (изобразительное искусство и дизайн).

В Барнауле на «бюджет» смогли поступить пять тысяч студентов, а без вступительных испытаний (победители олимпиад) в 2019 году в вузы города поступил 31 человек.

В целом по ведущим вузам региона средний балл ЕГЭ на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения составил 69,34 балла. Это на 1,54 пункта выше, чем в предыдущем году. Лидер – Алтайский филиал РАНХиГС, где средний балл ЕГЭ равен 80,17.