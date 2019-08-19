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Как Барнаул отметил день авиации: фоторепортаж

Новости
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18 августа в Барнауле прошли мероприятия, посвященные Дню воздушного флота России. Главным событием стало авиашоу над Речным вокзалом. Также его приурочили к 53-й годовщине с момента образования БВВАУЛ.

Напомним, профессиональный праздник авиаторов ежегодно отмечается в России в третье воскресенье августа. Раньше он назывался Днем авиации.

Накануне выпускники барнаульского авиационного училища провели торжественный митинг, после чего прошли по проспекту Ленина к Речному вокзалу. Здесь несколько самолетов выполняли в небе фигуры высшего пилотажа.

Кроме того, в день Воздушного флота России в Барнауле состоялось торжественное принятие военной присяги 43 военнослужащими из Алтайского края и Томской области. Это событие уже второй год подряд происходит на площади Советов.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов