Как прошел фестиваль Because of the Beatles на «Бирюзовой Катуни»

Новости 19.08.2019 12:25 1200

В минувшие выходные на «Бирюзовой Катуни» прошел шестой ежегодный фестиваль Because of the Beatles, внесенный по инициативе регионального Турцентра в событийный календарь Алтайского края. В прошлом году фестиваль занял третье место в номинации «Событие в области популяризации событийного туризма» в финале регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Положительную оценку традиции проведения фестиваля Because of the Beatles дали в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. В ведомстве отмечают, что данное мероприятие уже стало эффективной точкой притяжения для туристов и внесло свой вклад в формирование общего турпотока в регион. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе управления.

Why Beatles?

Один из организаторов мероприятия – Михаил Смолянников – рассказал, что фестиваль является тематическим – каждый год празднуется какое-то событие из мира рок-н-ролла. Так, уже отмечался юбилей Ринго Стара, была тематика шестидесятых годов. В этом году темой фестиваля стало пятидесятилетие Вудстока, поэтому на мероприятии исполняются кавер-версии композиций не только «Битлз», но и других групп, участвовавших в самом знаменитом рок-н-ролльном фестивале в мировой истории.

«Наконец-то настал день, которого мы так долго ждали! Семнадцатое августа, Бирюзовая Катунь, пятьдесят лет великому фестивалю «Вудсток» – фестивалю, который перевернул мировоззрение всей планеты… Слава Богу, что мы, спустя пятьдесят лет, празднуем здесь, потому что такой же фестиваль в штате Нью-Йорк не состоялся из-за финансовых проблем. Слава Богу, что у нас в Алтайском крае финансовые вопросы никогда не стояли на первом плане – только воздух, только горы и прекрасная атмосфера шестидесятых, семидесятых годов! Битлз, Вудсток – форева!», – так выразил Смолянников свои впечатления.

Среди участников – коллективы из Бийска, Барнаула, Новосибирска и других городов. В этом году фестиваль Because of the Beatles впервые стал международным, благодаря участию группы The Rolls из Кыргызстана.

Вудстокская ярмарка музыки и искусств – это знаменитейший рок-фестиваль, проходивший с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм сельского городка Бетел, в штате Нью-Йорк, США. Мероприятие посетило около 500 тысяч человек, а среди выступавших были такие исполнители, как The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Карлос Сантана и многие другие знаменитые музыканты.

В краю Алтайском

Фестиваль также посетил известный музыкант, заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин, основатель ВИА «Ариэль», который порадовал зрителей и гостей исполнением легендарных хитов, таких как «В краю магнолий» и прочих. Ансамблю, как и Вудстоку, в этом году исполняется пятьдесят лет. Ярушин, по его собственным словам, раскрыл себя как аранжировщик и композитор в русских народных песнях, которые он обыгрывает в своей неповторимой манере.

«Хочу заострить такой момент: вообще-то, я – серьезный музыкант (улыбается). Мы же объездили не только весь Советский Союз – тринадцать стран еще было. А сюда (на Алтай – прим. ред.) заезжали категорически всегда. Особенно, барнаульский был концерт, я даже могу похвастаться чем: тогда очень тяжело было писать с концертов, но вот именно с барнаульского концерта получилась самая лучшая запись, восемьдесят третьего года – она ходила по всем студиям звукозаписи как «Барнаульский концерт Ариэль», – сообщил Ярушин.

Интересный факт: Именно Валерий Ярушин предложил назвать одну из челябинских улиц именем Джона Леннона. Инициатива неожиданно нашла поддержку и теперь в Челябинске действительно появится улица, названная в честь знаменитого музыканта. О намерении посетить церемонию ее открытия заявил один из основателей «Битлз» – сэр Пол Маккартни. Домовые таблички с названием улицы уже готовы.

«Hell No, We Won’t Go!»

Так звучал один из лозунгов хиппи (русск. – ни черта мы не уйдем! – прим. ред.) и царящая на фестивале атмосфера соответствовала ему в полной мере. Зрители не только не расходились, но и непрерывно продолжали прибывать. Одни стремились на танцпол, другие, презрев условности, вольготно располагались на траве в тени деревьев, третьи сидели по-турецки, поджав ноги, прямо на асфальте танцевальной площадки. На отдельном участке расположилось летнее кафе, особенностью которого стало полное отсутствие столов и стульев – вместо мебели на газоне лежали кресла-мешки, наполненные полиэстеровыми гранулами, и были установлены зонтики для защиты от солнца.

Артисты творчески подошли как к музыкальной стороне выступления, так и к своему внешнему виду. Многие копировали стиль одежды рок-н-ролльщиков шестидесятых – брюки-клеш, очки в круглой оправе, и прочие элементы стиля того времени.

Также, зрители могли воспользоваться фотозоной, где можно было сделать снимок, повторяющий фото ливерпульской четверки, пересекающей улицу по пешеходному переходу. Еще одной достопримечательностью стал установленный неподалеку от танцпола памятник Джону Леннону.