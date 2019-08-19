Алтай попал в список регионов, где дети не страдают от жестокого обращения

Новости 19.08.2019 8:15 37

Республика Алтай оказалась в числе российских регионов, где не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми с начала 2018 года. Список был составлен на основе данных Министерства просвещения и Росстата, сообщает РБК.

Согласно анализу, лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России стал Пермский край, здесь было зафиксировано 159 таких эпизодов. Это почти в три раза больше, чем в Архангельской области и Краснодарском крае, которые делят второе и третье места, - по 55 таких случаев. В первой пятерке также Оренбургская (53) и Кировская (46) области.

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Говоря об отношении количества случаев жестокого обращения к общему числу детей в регионе, то, лидером здесь стала Еврейская автономная область, где этот показатель составил семь случаев на 10 тысяч детей. На втором месте Камчатский край (3,7 случая на 10 тысяч), далее следуют Ямало-Ненецкий округ (2,9), Пермский край (2,7) и Архангельская область (2,4). Как комментирует доктор психологических наук, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Галина Семья, реальная ситуация по стране не соответствует данным этого исследования, ситуация гораздо хуже.

К слову, в десяти регионах не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми. Четыре из них находятся в Северо-Кавказском федеральном округе: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Кроме того, нет отрицательной статистики и по Республике Алтай.

Среди благополучных регионов - Тамбовская и Орловская область, Калмыкия, Севастополь и Чукотка. Обращает на себя внимание, что в большинстве из них данных по жестокому обращению с детьми нет из года в год, следует из данных Росстата.

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Где чаще лишают родительских прав за жестокое обращение?

Важно отметить, что статистика по жестокому обращению с детьми не коррелирует с данными по лишению родительских прав. По данным РБК, Крым является лидером по количеству родителей, лишенных прав за жестокое обращение с детьми. Там за 2018 год было принято 26 таких решений. В Приморском крае - 17, Архангельской области - 14, Нижегородской и Оренбургской - по 11.

По общему количеству случаев лишения родительских прав по всем причинам (а не только за жестокое обращение) лидирует Московская область с показателем 1165. В Красноярском крае - 1126, Свердловской области - 981, Пермском крае - 964, Нижегородской области - 947.

Сколько недобросовестных родителей попадают под «уголовку»

Пятерка антилидеров по уголовным делам по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в 2018 году выглядит следующим образом: на первом месте Оренбургская область с 118 делами, затем Башкирия - 114, Пермский край - 73, Саратовская область - 70, Челябинская область - 66 случаев (данные Генпрокуратуры).

По данным МВД, в 2018 году число преступлений против несовершеннолетних увеличилось на 5%, в том числе на 4,9% - направленных против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Более 60% уголовно-наказуемых деяний в отношении детей совершено в семьях.

Эксперты резюмируют, что анализ статистических данных свидетельствует о тревожной тенденции увеличения более чем в два раза числа несовершеннолетних, пострадавших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями, совершенных членами их семей, фактически проживающими совместно с ними: в 2011 году - 5,4 тысяч, в 2016-м - 12,3 тысяч.