Алтайские коммунисты обвинили «Единую Россию» в незаконной агитации

Новости 19.08.2019 7:10 75

«Единороссам» в Табунах закон не писан»: такой фразой озаглавлен пост персека Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой, которая обвинила представителей ЕР в незаконной агитации. Сообщение опубликовано в Facebook.

«В разгар выборной кампании по второму округу в АКЗС «партия повышения пенсионного возраста» в попытках "вытянуть" своего кандидата Владимира Репкина на победу, идет на нарушение федерального законодательства», - говорится в сообщении.

В качестве аргумента Прусакова приводит выдержки из закона об образовании, в одном из пунктов которого сказано о запрете деятельности политических партий в образовательных учреждениях. По ее словам, этот пункт нарушается в селе Табуны, где на местной школе висит большой баннер с партийной символикой, указанной в избирательной бюллетене, в графе кандидата Репкина.

«А партийная агитация это и есть ни что иное как деятельность партии», - уточняет Прусакова.

Кроме того, по словам депутата АКЗС, избирательный участок в сельском Доме культуры также украшен баннером, «говорящим о том, кому мы за все должны быть благодарны с указанием конкретной фамилии и названия партии».

«А это уже нарушение закона о выборах, предусматривающего запрет агитации на избирательных участках», - заявила Мария Прусакова.

Она добавила, что во время рабочего совещания предвыборного штаба в Табунах были принять во внимание грубейшие нарушения, допущенные политоппонентами в ходе агитации. В связи с этим было принято решение в день выборов направить в Табунский район опытных наблюдателей, сумевших защитить результат губернатора Хакасии Валентина Коновалова.

Регистрацию на довыборы в АКЗС прошли все кандидаты «большой четверки» Новости 29.07.2019 11:05 Борьбу за мандат по округу №2 будут вести Наталья Лебедева, Владимир Репкин, Максим Шапошников и Флюр Хакимов 888

Напомним, довыборы в АКЗС по округу № 2 пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. На кресло в Заксобрании претендуют Наталья Лебедева от «Справедливой России», Владимир Репкин от «Единой России», Максим Шапошников от ЛДПР и Флюр Хакимов от КПРФ.